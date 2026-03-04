fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt"

Miðvikudaginn 4. mars 2026 11:04

A crime scene in a city at night with yellow police tape.

Lík tveggja ungra stúlkna fundust í ferðatöskum sem búið var að grafa í jörð í austurhluta Cleveland í Bandaríkjunum á mánudag.

Talið er að önnur stúlknanna hafi verið á aldrinum 8 til 13 ára en hin á aldrinum 10 til 14 ára. Rannsókn málsins er skammt á veg komin og stendur nú yfir vinna við að bera kennsl á stúlkurnar. Þá liggur ekki fyrir hvernig þær létust.

Það var maður sem var úti að labba með hundinn sinn sem gekk fram á aðra töskuna skammt frá East 162nd Street og Midland Avenue. Lögregla var kölluð á vettvang og fannst þá hin taskan skammt frá.

Dorothy Todd, lögreglustjóri í Cleveland, segir að engin augljós merki hafi verið á stúlkunum um hvað varð þeim að bana. Þá segir Todd að þótt rannsókn sé á frumstigi bendi ekkert til þess að stúlkurnar hafi verið á listum yfir týnd börn.

Bætti hún við að þó nokkur tími hafi liðið frá því stúlkurnar létust og þar til lík þeirra fundust. Enginn liggur undir grun í málinu og hefur lögregla biðlað til þeirra sem upplýsingar kunna að hafa að hafa samband. „Þetta er hræðilegt, skelfilegt,“ segir Todd, samkvæmt News 5 Cleveland.

