Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt“

Talið er að önnur stúlknanna hafi verið á aldrinum 8 til 13 ára en hin á aldrinum 10 til 14 ára. Rannsókn málsins er skammt á veg komin og stendur nú yfir vinna við að bera kennsl á stúlkurnar. Þá liggur ekki fyrir hvernig þær létust.
Það var maður sem var úti að labba með hundinn sinn sem gekk fram á aðra töskuna skammt frá East 162nd Street og Midland Avenue. Lögregla var kölluð á vettvang og fannst þá hin taskan skammt frá.
Dorothy Todd, lögreglustjóri í Cleveland, segir að engin augljós merki hafi verið á stúlkunum um hvað varð þeim að bana. Þá segir Todd að þótt rannsókn sé á frumstigi bendi ekkert til þess að stúlkurnar hafi verið á listum yfir týnd börn.
Bætti hún við að þó nokkur tími hafi liðið frá því stúlkurnar létust og þar til lík þeirra fundust. Enginn liggur undir grun í málinu og hefur lögregla biðlað til þeirra sem upplýsingar kunna að hafa að hafa samband. „Þetta er hræðilegt, skelfilegt,“ segir Todd, samkvæmt News 5 Cleveland.