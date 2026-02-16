fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið

Pressan
Mánudaginn 16. febrúar 2026 06:00

Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þú þekkir þetta eflaust – þegar barn fæðist byrja allir að tala um að það líkist  einhverjum í fjölskyldunni. „Hann er með nef pabba síns“, eða „Hún líkist ömmu sinni“.

En þegar kemur að greind, þá ímynda margir sér einhverskonar ósýnilega gjöf sem barnið fær við fæðingu eða ekki.

En málið er flóknara en svo því gáfur er ekki bara eitthvað sem börn erfa eins og nefið hans pabba eða augnlitinn hennar ömmu.

Studenti segir að rannsóknir hafi leitt í ljós að erfðir leiki hér ákveðið hlutverk en greind sé ekki bara eitthvað eitt gen sem skipti öllu.

Ímyndaðu þér að greind sé hljómsveit þar sem mörg mismunandi gen spila flókna sinfóníu saman.

Talið er að við fáum tæplega helminginn af greind okkar og andlegri getu að erfðum. Greind er flókin blanda erfða, uppvaxtar og lífsreynslu og hugsanlega kemur mamma meira við sögu en við héldum.

Þegar kafað er ofan í hvar greindargenin fela sig, þá benda rannsóknir á X-litninginn en konur hafa tvo slíka en karlar einn.

Independent segir að vísindamenn í Glasgow hafi fylgst með rúmlega 12.000 börnum í mörg ár og hafi uppgötvað að besta vísbendingin um greind barns sé greindarvísitala móður þess, óháð þáttum á borð við efnahag, kynþátt eða menntun.

Þetta styður við þá tilgátu að ákveðin gen, sem hafa áhrif á getu okkar til að læra, hugsa og skipuleggja, tengist genetísku framlagi móðurinnar.

Þess vegna er hugsanlegt að greind erfist í meiri mæli frá móður en föður.

En þar með er sögunni ekki lokið því það er ekki hægt að afskrifa föðurinn. Innsæi, tilfinningar og aðrir vitsmunalegir hæfileikar, sem eiga oft rætur að rekja til erfðaefnis föðurins, gegna einnig mikilvægu hlutverki.

Þrátt fyrir að erfðir skipti miklu máli þá koma lífsreynsla og samspilið við fólkið í kringum okkur einnig mikið við sögu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Venjulega konan sem fórnaði öllu til að giftast einum alræmdasta raðmorðingja Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Þetta er lúxusinn sem hinir ofurgreindu hafa aðgang að
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
„Kæru konur, þið verðið að læra að þegja“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Þeir sem gera þetta á nóttunni sofa betur
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þess vegna vaknar fólk fyrr þegar það eldist

Mest lesið

Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Einn mikilvægasti leikmaður Liverpool á sér draum – Að spila fyrir Real Madrid
Daníel segir flesta en ekki alla hafa sýnt ákvörðuninni skilning – „Heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig“
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Kom honum á óvart í fari Sölva
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Vísindamenn segja að þetta sé ástæðan fyrir að sumir geti ekki hætt að taka slæmar ákvarðanir

Vísindamenn segja að þetta sé ástæðan fyrir að sumir geti ekki hætt að taka slæmar ákvarðanir
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Í gær

Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt

Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Pressan
Í gær

Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu

Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu
Pressan
Í gær
Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?
Pressan
Í gær

Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt

Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt
Pressan
Í gær
Þess vegna lifa konur lengur en karlar
Pressan
Í gær
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Pressan
Í gær

Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka

Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka
Pressan
Í gær

Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu

Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu
Pressan
Í gær
Rannsókn sýnir fram á hollustu rúgbrauðs – Getur lækkað blóðfitu og hjálpað til við að léttast
Pressan
Í gær
Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Pressan
Í gær

Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum

Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum
Pressan
Í gær
110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni
Pressan
Í gær
Það er aldrei of seint – Enn ein snilldarástæðan fyrir að hætta að reykja
Pressan
Í gær
Fundu „strútsegg“ í þvagblöðru manns
Pressan
Í gær

Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar

Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman
Pressan
Fyrir 2 dögum

Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni

Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Pressan
Fyrir 2 dögum
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“

Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur

Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fengu vanstillt svar frá Hvíta hússins eftir fyrirspurn um heilsu forsetans – „Límsniffandi starfsnemar“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar