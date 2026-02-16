Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið

En þegar kemur að greind, þá ímynda margir sér einhverskonar ósýnilega gjöf sem barnið fær við fæðingu eða ekki.
En málið er flóknara en svo því gáfur er ekki bara eitthvað sem börn erfa eins og nefið hans pabba eða augnlitinn hennar ömmu.
Studenti segir að rannsóknir hafi leitt í ljós að erfðir leiki hér ákveðið hlutverk en greind sé ekki bara eitthvað eitt gen sem skipti öllu.
Ímyndaðu þér að greind sé hljómsveit þar sem mörg mismunandi gen spila flókna sinfóníu saman.
Talið er að við fáum tæplega helminginn af greind okkar og andlegri getu að erfðum. Greind er flókin blanda erfða, uppvaxtar og lífsreynslu og hugsanlega kemur mamma meira við sögu en við héldum.
Þegar kafað er ofan í hvar greindargenin fela sig, þá benda rannsóknir á X-litninginn en konur hafa tvo slíka en karlar einn.
Independent segir að vísindamenn í Glasgow hafi fylgst með rúmlega 12.000 börnum í mörg ár og hafi uppgötvað að besta vísbendingin um greind barns sé greindarvísitala móður þess, óháð þáttum á borð við efnahag, kynþátt eða menntun.
Þetta styður við þá tilgátu að ákveðin gen, sem hafa áhrif á getu okkar til að læra, hugsa og skipuleggja, tengist genetísku framlagi móðurinnar.
Þess vegna er hugsanlegt að greind erfist í meiri mæli frá móður en föður.
En þar með er sögunni ekki lokið því það er ekki hægt að afskrifa föðurinn. Innsæi, tilfinningar og aðrir vitsmunalegir hæfileikar, sem eiga oft rætur að rekja til erfðaefnis föðurins, gegna einnig mikilvægu hlutverki.
Þrátt fyrir að erfðir skipti miklu máli þá koma lífsreynsla og samspilið við fólkið í kringum okkur einnig mikið við sögu.