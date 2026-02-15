fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

Vísindamenn segja að þetta sé ástæðan fyrir að sumir geti ekki hætt að taka slæmar ákvarðanir

Sunnudaginn 15. febrúar 2026 11:30

Margir taka alltaf slæmar ákvarðanir.

Hefur þú einhvern tímann furðað þig á af hverju þú eða einhver vinur þinn takið hverja slæmu ákvörðunina á fætur annarri? Svarið er kannski ekki eins einfalt og maður myndi halda því það getur átt rætur að rekja til líffræðinnar.

Vísindamenn við háskólann í Bologna, undir forystu Giuseppe di Pellegrino, hafa rannsakað ferlið varðandi tengslanám og slæma ákvarðanatöku.

Niðurstöðurnar sýna að þau merki, sem fólk notar til að taka ákvörðun, geta skipt sköpum á milli slæmrar og góðrar niðurstöðu.

Rannsóknin beindist að ákvarðanatökuferlinu hjá svokölluðum „sign-trackers“ sem einblína á þau merki sem spá fyrir um verðlaun og fara í átt að þeim. Þetta er í mótsögn við „goal-trackers“ sem hunsa merkin og fara þess í stað beint að verðlaununum.

Sumt fólk notar merki úr umhverfinu, til dæmis myndir eða hljóð, til að taka ákvarðanir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þetta fólk eigi erfiðara með að uppfæra sannfæringu sína og læra samhengið þegar merkin benda til að útkoman geti orðið áhættusöm.

Newsweek segir að með tímanum geti þetta orðið til þess að fólk taki sífellt óskynsamlegri ákvarðanir.

