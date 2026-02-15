Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn

Í rannsókninni, sem hefur verið birt í Relationship Therapy, var sjónunum beint að hópi gagnkynhneigðra kvenna á aldrinum 25 til 57 ára. Flestar þeirra voru frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Belgíu og Þýskalandi.
Vísindamennirnir báru saman tvo hópa – konur sem áttu yngri maka og konur sem voru í sambúð með mönnum á sama aldri. Þátttakendurnir fylltu út spurningaskema sem mældi þrjá mikilvæga þætti varðandi tilfinningalega vellíðan. Þetta eru sjálfsálit, tilfinningaleg greind og huglæg hamingja.
Niðurstaðan var að konur, sem bjuggu með yngri mönnum, skoruðu hátt í öllum þremur þáttunum. Þær lýstu sér sem sjálfsöruggari, sáttari við tilfinningar sínar og sáttari við ástarsamband sitt. Þetta er auðvitað gullin blanda til að eiga í innihaldsríku og góðu ástarsambandi sem fullnægir dýpstu þörfum.
Rannsóknin byggist auðvitað á mjög litlu úrtaki sem dregur auðvitað úr hversu mikið er hægt að miða við niðurstöður hennar. Samsetning þátttakendanna endurspeglaði heldur ekki samsetningu samfélagsins að fullu.
En niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að ástarsögur eru ekki í föstum ramma og að hamingjan mælist ekki í aldursmun, heldur í gæðum sambandsins.