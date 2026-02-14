Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið

Svo er hægt að setja hann í klósettið. Ef maður stráir einni matskeið af kaffikorgi í klósettið og tekur síðan klósettburstann og skrúbbar skálina, þá virkar kaffikorgurinn eins og milt hreinsiefni. Hann fjarlægir skít og drullu án þess að þörf sé á að nota sterk efni sem skilja oft eftir sig sterka lykt og hafa neikvæð áhrif á umhverfið.
Kaffikorgurinn er því ókeypis og umhverfisvænt hreingerningarefni.
Hann býr einnig yfir náttúrulegum eiginleikum til að binda lykt og það skemmir nú ekki fyrir inn á baðherbergi.
Ef húsið er skilið eftir mannlaust um lengri tíma getur verið gott að strá kaffikorgi í klósettið. Hann kemur í veg fyrir að vond lykt myndist í því.