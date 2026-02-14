fbpx
Rannsókn sýnir fram á hollustu rúgbrauðs – Getur lækkað blóðfitu og hjálpað til við að léttast

Laugardaginn 14. febrúar 2026 16:30

Plokkfiskur, rúgbrauð og smjör.

Ef þú vilt léttast og/eða minnka magn blóðfitu í líkamanum, þá getur rúgbrauð komið að gagni. Samkvæmt því sem spænsku næringarsamtökin segja, þá geta hinar ýmsu brauðtegundir haft jákvæð heilsufarsleg áhrif og er rúgbrauð þar efst á blaði.

„Rúgbrauð er frábrugðið vegna lítillar fitu, 3,3 grömm í hverjum 100 grömmum, sem gerir að verkum að það hentar vel fyrir þá sem vilja léttast eða minnka hitaeininganeysluna. Þess utan hjálpa trefjarnar við að tryggja lengri seddutilfinningu og bæta meltinguna,“ segja sérfræðingar samtakanna að sögn Express.

Rúgbrauð vinnur einnig gegn slæmu blóðfitunni, og heldur æðunum hreinum og vinnur þar með gegn hjarta- og æðasjúkdómum.

Rúgbrauð inniheldur einnig mikið af fosfór, sem styrkir bein og tennur, sem kemur sér vel fyrir eldra fólk og fólk sem er að stækka. Það inniheldur einnig steinefni á borð við járn, kalsíum, selen og natríum auk hollra fitusýra.

Sérfræðingar hafa bent á rúgbrauð sem góðan mat fyrir þá sem eru í megrun og ráðleggja fólki að borða rúgbrauð daglega en þó í hóflegu magni.

