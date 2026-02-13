fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman

Föstudaginn 13. febrúar 2026 21:30

Jacques Leveugle á árunum 1967 til 2000

Saksóknari í suðausturhluta Frakklands hefur kallað opinberlega eftir því að fórnarlömb 79 ára gamals kennara, Jacques Leveugle, stígi fram og leiti réttar síns. Málið hefur vakið mikla athygli í Frakklandi enda bendir allt til þess að Leveugle hafi ólýsanlegan glæpi á samvisku sinni og sé einn stórtækasti níðingur Frakklands. Hann hafi í meira en hálfa öld ferðast um heiminn og tekið að sér störf sem kennari til þess að komast í tæri við unga drengi sem hann nauðgaði og misnotaði  auk þess sem að hann á að hafa drepið móður sína og frænku þegar þær voru orðnar veikburða á háum aldri.

Málið kom upp árið 2024 þegar að ættingi Leveugle fann skjöl á USB-lykli þar sem níðingurinn hafði skrifað um myrkraverk sín auk þess að halda utan um myndir af fórnarlönbunum. Í skjölunum viðurkenndi Leveugle einnig að hafa kæft móður sína með kodda  þar sem hún lá á sjúkrabeði að berjast við illvígt krabbamein og nokkru síðar móðursystur sína,  sem þá var 92 ára, einnig.

Í skjölunum mátti finna nöfn 89 drengja á aldrinum 13-17 ár sem talið er að Leveugle hafi misnotað víða um heim. Þrátt fyrir að hafa enga kennaramenntun náði Leveugle að komast kennslustörf með börnum í Þýskalandi, Sviss, Marokkó, Níger, Alsír, Filippseyjum, Indlandi, Kólumbíu og Nýju-Kaledóníu á sjöunda áratugnum og allt þar til árið 2022. Hann hefur aðallega búið í Marokkó undanfarna ártugi þar sem hann starfaði með börnum í viðkvæmri stöðu.

Leveugle var handtekinn þegar hann ferðast til Frakklands í apríl í fyrra og hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Hann hefur nú verið ákærður fyrir kynferðisbrotin gegn drengjunum en ekki hin meintu morð. Leita nú yfirvöld eftir því hvort að fleiri fórnarlömb níðingsins stígi fram.

 

