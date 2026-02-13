fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester

Pressan
Föstudaginn 13. febrúar 2026 19:00

Slagsmál brutust út um borð í farþegaþotu á leið frá Tyrklandi til Manchester í Englandi fyrir skömmu. Sökudólgarnir voru tveir breskir menn en tilraunir áhafnar og annarra farþega til að hafa hemil á mönnunum mögnuðu átökin upp í hópslagsmál.

Skelfingu lostin börn og aldraðir voru á meðal þeirra sem horfðu upp á ósköpin og farþegar vitna um að hafa séð blóð og lausar tennur í sætum eftir átökin.

Flugstjórinn neyddist til að breyta um leið og neyðarlenda í Brussel í Belgíu þar sem mennirnir tveir voru handteknir. Átökin munu hafa byrjað á því að annar mannanna reyndi að hrifsa síma hins úr höndum hans.

Farþegar vitna um að annar hinna handteknu hafi drukkið stíft og við haft rasísk ummæli. Hann lenti síðan í deilum við starfsfólk um borð viðvíkjandi sígarettum.

Flugfélagið Jet2 lýsir hegðun mannanna sem skelfilegri og segir að þeir séu komnir í ævilangt flugbann hjá félaginu.

Daily Mail birti meðfylgjandi myndband af slagsmálunum.

 

 

 

 

 

 

