Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann

Það er því ekki skynsamlegt að fylgja trendum á borð við föstu og „bara kaffi á morgnana“ en mikið fer fyrir þeim á samfélagsmiðlum.
Andrej Bozic, tannlæknir og kjálkaskurðlæknir, segir að það að sleppa því að borða morgunmat hrindi keðjuverkun af stað sem geti truflað allt frá munnvatnsframleiðslunni til þarmaflórunnar. Þetta geti raskað hinu fíngerða örverujafnvægi í munninum og það geti haft áhrif á meira en munninn.
„Þegar þú vaknar er munnurinn þurr og súr. Munnvatnsframleiðslan er lítil, bakteríustigið er hátt og glerungurinn er mjög viðkvæmur. Morgunmatur, sérstaklega eitthvað trefjaríkt eða rakagefandi, hjálpar til við að koma munnvatnsframleiðslunni í gang, skola bakteríum í burtu og koma jafnvægi á sýrustigið í munninum,“ sagði hann að sögn BristolLive.
Hann sagði að ef fólk borði ekki morgunmat, geti munnurinn verið súr klukkustundum saman. „Við sjáum sífellt fleiri tilfelli glerungseyðingar, andfýlu og tannholdspirrings hjá sjúklingum sem borða ekki fyrr en á hádegi. Margir þeirra trúa því að það sé hollt að sleppa máltíðum,“ sagði hann einnig.
Hann sagði að langvarandi fasta án matar og drykkjar geti einnig truflað meltinguna með því að breyta bakteríuflórunni í munninum og þörmunum.
Hann benti einnig á að það að sleppa því að borða morgunmat leiði oft til ofáts síðar, sem geti aukið blóðsykurmagnið, ýtt undir bólgur og haft neikvæð áhrif á meltingarensími.
„Þetta snýst ekki bara um hvenær þú borðar, heldur einnig um hvað gerist á þeim tíma sem þú borðar ekki,“ sagði hann.
Hann ráðleggur fólki að borða eitthvað smávegis og vökvagefandi á morgnana, jafnvel þótt maður sé ekki svangur.
„Þú þarft ekki að borða stóran morgunmat, heldur eitthvað eins og ávexti, hafragraut eða lúkufylli af hnetum sem getur örvað munnvatnsframleiðsluna, hjálpað maganum með að undirbúa sig undir meltingu og verndað glerunginn gegn sliti,“ sagði hann.
Hann sagði einnig mikilvægt að byrja daginn á að drekka vatn til að koma vökvanum í munni og þörmum í jafnvægi eftir þurrk næturinnar.