fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann

Pressan
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 12:00

Mynd úr safni. Mynd:Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tannlæknir einn segir að það að sleppa því að borða morgunmat hafi ekki aðeins áhrif á orkustig líkamans, það geti beinlínis skaðað tennurnar, tannholdið og meltinguna.

Það er því ekki skynsamlegt að fylgja trendum á borð við föstu og „bara kaffi á morgnana“ en mikið fer fyrir þeim á samfélagsmiðlum.

Andrej Bozic, tannlæknir og kjálkaskurðlæknir, segir að það að sleppa því að borða morgunmat hrindi keðjuverkun af stað  sem geti truflað allt frá munnvatnsframleiðslunni til þarmaflórunnar. Þetta geti raskað hinu fíngerða örverujafnvægi í munninum og það geti haft áhrif á meira en munninn.

„Þegar þú vaknar er munnurinn þurr og súr. Munnvatnsframleiðslan er lítil, bakteríustigið er hátt og glerungurinn er mjög viðkvæmur. Morgunmatur, sérstaklega eitthvað trefjaríkt eða rakagefandi, hjálpar til við að koma munnvatnsframleiðslunni í gang, skola bakteríum í burtu og koma jafnvægi á sýrustigið í munninum,“ sagði hann að sögn BristolLive.

Hann sagði að ef fólk borði ekki morgunmat, geti munnurinn verið súr klukkustundum saman. „Við sjáum sífellt fleiri tilfelli glerungseyðingar, andfýlu og tannholdspirrings hjá sjúklingum sem borða ekki fyrr en á hádegi. Margir þeirra trúa því að það sé hollt að sleppa máltíðum,“ sagði hann einnig.

Hann sagði að langvarandi fasta án matar og drykkjar geti einnig truflað meltinguna með því að breyta bakteríuflórunni í munninum og þörmunum.

Hann benti einnig á að það að sleppa því að borða morgunmat leiði oft til ofáts síðar, sem geti aukið blóðsykurmagnið, ýtt undir bólgur og haft neikvæð áhrif á meltingarensími.

„Þetta snýst ekki bara um hvenær þú borðar, heldur einnig um hvað gerist á þeim tíma sem þú borðar ekki,“ sagði hann.

Hann ráðleggur fólki að borða eitthvað smávegis og vökvagefandi á morgnana, jafnvel þótt maður sé ekki svangur.

„Þú þarft ekki að borða stóran morgunmat, heldur eitthvað eins og ávexti, hafragraut eða lúkufylli af hnetum sem getur örvað munnvatnsframleiðsluna, hjálpað maganum með að undirbúa sig undir meltingu og verndað glerunginn gegn sliti,“ sagði hann.

Hann sagði einnig mikilvægt að byrja daginn á að drekka vatn til að koma vökvanum í munni og þörmum í jafnvægi eftir þurrk næturinnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 29 mínútum
Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Nýtt lausnargjaldsbréf í máli móður sjónvarpsstjörnunnar – Fyrrum FBI-fulltrúi telur ræningjann vera með stjörnuna á heilanum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Frakkar afnema lög sem kveða á um að það sé skylda fólks í hjónabandi að stunda kynlíf
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Segja svefnskort geta skaðað hjartað meira en reykingar
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Slátrari myrti unnustu sína með hestastyttu og skar líkið síðan í tvennt

Mest lesið

Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Yfir 30 manns í viðbót segjast hafa verið beitt ofbeldi í Bakkakot

Nýlegt

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Útilokar ekki að Tonali fari og segir að málið verði skoðað í sumar
Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Vill ekki segja til um hvort færslan á Instagram hafi kostað hann sekt
Ronaldo áfram í fýlu og skrópaði í leikinn í gær
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Ný rannsókn varpar ljósi á af hverju svefnskortur dregur úr einbeitingunni
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum

Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“

Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Vísindamenn vara við tveimur veirum sem gætu valdið næsta heimsfaraldri
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Næringarfræðingur borðaði eitt epli á dag í eina viku – Svona brást líkaminn við
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega

Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann

Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Hamingjusamasta fólkið á eina einfalda venju sameiginlega og hún byrjar heima
Pressan
Í gær

Telur sig hafa sönnun fyrir að Facebook hleri samtöl notenda

Telur sig hafa sönnun fyrir að Facebook hleri samtöl notenda
Pressan
Í gær
Sumum liggur alltaf hátt rómur – Þetta segir það um viðkomandi
Pressan
Í gær
Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?
Pressan
Í gær

Óvæntar fréttir af ísbjörnum

Óvæntar fréttir af ísbjörnum
Pressan
Í gær

Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu

Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu
FréttirPressan
Í gær
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Pressan
Í gær
Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því
Pressan
Í gær

Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie

Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie
Pressan
Í gær
92 ára kona varð þremur að bana
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Níu ára drengur brenndist illa eftir að hafa sett vinsælt leikfang í örbylgjuofninn – Fjórða barnið á stuttum tíma
Pressan
Fyrir 2 dögum

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans

Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varpar ljósi á hversu margir úkraínskir hermenn hafa dáið í stríðinu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“

Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“
Pressan
Fyrir 2 dögum
82 ára með þol á við tvítugan mann – Vísindamenn gáttaðir og telja hann kollvarpa hugmyndum um öldrun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Örvæntingarfullt ákall til mannræningjans – Vilja sönnun að móðir þeirra sé á lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september

Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september
Pressan
Fyrir 3 dögum

Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“

Barnaverndarstarfsmaður á fertugsaldri skráði sig til náms og þóttist vera 16 ára – „Hún er skrímsli“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fjögur börn niður í 11 ára ákærð fyrir að berja mann til bana