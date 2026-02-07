Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega

Það sem um ræðir er að farþegarnir ganga um vélina á sokkunum eða jafnvel berfættir þegar þeir fara á salernið. Elizabeth Regan, flugfreyja, segir að þetta sé eitt það ógeðfelldasta sem hún upplifi um borð í flugvélum. Lifestyle ao Minuto skýrir frá þessu og hefur eftir Regan að það sé býsna algengt að farþegar geri þetta.
„Farþegar nota salernið allt flugið, sumir hverjir berfættir og aðrir aðeins í sokkum,“ sagði hún.
Eins og flestir geta væntanlega gert sér í hugarlund fer því fjarri að gólf flugvélasalerna séu alltaf hrein. Hilary Clark, sem stýrir þrifaþjónustunni Planet 9, sagði að það sé áhyggjuefni að fólk fari berfætt eða bara á sokkunum á salernið í flugvélum. „Í þjálfuninni hjá okkur, þá kennum við fólki að vökvinn á gólfi flugvélasalerna er oft ekki bara vatn,“ sagði hún í samtali við Huffington Post.
Dahlia Philips, læknir, benti á að þetta snúist ekki aðeins um hreinlæti, heldur geti þetta stofnað heilsu fólks í hættu. Hún benti á að margir noti oft flugvélasalerni á stuttum tíma og það hafi í för með sér að yfirborðsfletir á borð við handfang, vaskinn, krana og klósettsetuna verðir skítugir.
„Að fara þarna inn berfætt gerir að verkum að fæturnir komast í snertingu við bakteríur, veirur og sveppi sem geta borist inn í líkamann í gegnum lítil sár eða sprungur,“ sagði hún.