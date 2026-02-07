fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega

Laugardaginn 7. febrúar 2026 21:32

Mynd úr safni.

Áður en farþegaflugvélar fara í loftið kynnir áhöfnin notkun öryggisbúnaðar um borð fyrir farþegum, þar á meðal hvernig á að spenna öryggisbeltið, hvernig á að nota súrefnisgrímur og björgunarvesti. En farþegarnir eru ekki varaðir við ákveðinni hegðun, sem getur haft slæm áhrif á heilsuna að sögn fagfólks.

Það sem um ræðir er að farþegarnir ganga um vélina á sokkunum eða jafnvel berfættir þegar þeir fara á salernið. Elizabeth Regan, flugfreyja, segir að þetta sé eitt það ógeðfelldasta sem hún upplifi um borð í flugvélum. Lifestyle ao Minuto skýrir frá þessu og hefur eftir Regan að það sé býsna algengt að farþegar geri þetta.

„Farþegar nota salernið allt flugið, sumir hverjir berfættir og aðrir aðeins í sokkum,“ sagði hún.

Eins og flestir geta væntanlega gert sér í hugarlund fer því fjarri að gólf flugvélasalerna séu alltaf hrein. Hilary Clark, sem stýrir þrifaþjónustunni Planet 9, sagði að það sé áhyggjuefni að fólk fari berfætt eða bara á sokkunum á salernið í flugvélum. „Í þjálfuninni hjá okkur, þá kennum við fólki að vökvinn á gólfi flugvélasalerna er oft ekki bara vatn,“ sagði hún í samtali við Huffington Post.

Dahlia Philips, læknir, benti á að þetta snúist ekki aðeins um hreinlæti, heldur geti þetta stofnað heilsu fólks í hættu. Hún benti á að margir noti oft flugvélasalerni á stuttum tíma og það hafi í för með sér að yfirborðsfletir á borð við handfang, vaskinn, krana og klósettsetuna verðir skítugir.

„Að fara þarna inn berfætt gerir að verkum að fæturnir komast í snertingu við bakteríur, veirur og sveppi sem geta borist inn í líkamann í gegnum lítil sár eða sprungur,“ sagði hún.

