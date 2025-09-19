fbpx
Föstudagur 19.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar

Pressan
Föstudaginn 19. september 2025 22:16

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þann 7. september árið 2012 fannst hin 19 ára gamla Faith Hedgepeth látin á heimili sínu í Chapel Hill, skammt frá háskólanum í Norður-Karólínu þar sem hún var nemandi.

Hún hafði verið barin til dauða með barefli og lést vegna alvarlegra áverka á höfði. Lík hennar var hálfklætt og benti margt til þess að hún hafi verið beitt kynferðisofbeldi. Við hlið hennar fannst pappapoki utan af skyndibita þar sem einhver hafði skrifað: „Ég er ekki vitlaus. Tíkin er afbrýðisöm“.

Að sögn yfirvalda var aðkoman í íbúðinni hryllileg. Blóð þakti veggi og húsgögn og allt benti til þess að árásin hafi verið ofsafengin. Þó fundust engin merki um innbrot.

Þegar farsími Hedgepeth var skoðaður fundust talskilaboð sem voru tekin upp skömmu áður en hún lést. Þar mátti heyra óskýrar raddir, hlátur og svo virðist sem að rifrildi hafi átt sér stað.

Lögregla kemdi íbúðina og fann þar líffræðileg sönnunargögn. Engu að síður komst engin hreyfing á málið fyrr en tæpum áratug síðar, en árið 2021 handtók lögregla mann að nafni Miguel Enrique Salguero Olivares fyrir ölvunarakstur. Þegar hann var bókaður inn í fangelsið var tekið erðafræðilegt sýni úr honum og það keyrt í gegnum kerfi lögreglu. Allar viðvörunarbjöllur fóru þá í gang þegar kerfið benti á að erfðaefni Olivares væri þegar á skrá í tengslum við mál Hedgepeth. Við nánari skoðun kom í ljós að fingraför hans var eins að finna á morðvopninu.

Olivares var ákærður fyrir morð, fyrir innbrot og fyrir nauðgun.

Neitar sök

Olivares sjálfur neitar sök og vill að lögregla beini spjótum sínum að meðleigjanda Hedgepeth, Karena Rosario.

Rosario var úti að skemmta sér með Hedgepeth kvöldið áður en hún var myrt. Þær fóru á skemmtistað og sneru svo heim. Rosario sagðist svo hafa yfirgefið heimilið um tveimur klukkustundum síðar, klukkan 4:25, og ekki snúið aftur heim fyrr en klukkan 11 og þá komið að Hedgepeth látinni og hringt í neyðarlínuna.

Lögmenn Olivares benda á að Rosario var með blóðslettur á fingrum þegar lögreglu bar að garði. Mögulega hafi hún verið viðstödd þegar herbergisfélagi hennar var myrt. Fullt tilefni sé til að bera fingraför Rosario saman við blóðug fingraför sem fundust inni á baðherbergi íbúðarinnar.

Mörgum spurningum ósvarað

Aðdáendur sannra sakamála hafa fagnað því að loksins sé búið að ákæra í málinu, en telja þó að mörgum spurningum sé enn ósvarað, einkum hvað varðar skilaboðin á pappapokanum og í talhófi Hedgepeth. Eins hefur verið bent á að nágranni hafi heyrt mikla dinki frá íbúðinni um klukkan 3:00, þegar Rosario var enn heima. Um klukkan 3:40 voru send skilaboð úr farsíma Hedgepeth til fyrrverandi kærasta Rosario þar sem sagði: Hey, tík. Geturðu komið hingað. Rosario þarf þig, meira en þú veist. Láttu hana vita að þér sé ekki sama.“

Rosario reyndi að hringja í sinn fyrrverandi úr sínum eigin síma á svipuðum tíma. Annar fyrrverandi kærasti Rosario hafði einnig hótað Hedgepeth, en hann var ofbeldisfullur og kvöldið fyrir morðið sendi hann skilaboð til félaga síns þar sem hann baðst fyrirgefningar á „því sem ég er að fara að gera.“ Nokkrum dögum eftir morðið birti hann færslu á Facebook þar sem hann bað guð að fyrirgefa sér og að vernda sig frá konum sem ættu sig ekki skilið og vildu hann feigan.

Þrátt fyrir getgátur frá aðdáendum sannra sakamála og Olivares sjálfum er erfitt að hrekja þau sönnunargögn sem fundust á vettvangi og sýna að Olivares var á staðnum. Enginn hefur í það minnsta komið með sannfærandi skýringu á því hvernig erfðaefni hans og fingraför enduðu á vettvangi ef hann er saklaus.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja
Pressan
Í gær
Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini
Pressan
Í gær
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Pressan
Í gær
Ræddi við þá sem þekktu skotmanninn best og segir fjölmiðla og yfirvöld mála upp ranga mynd af skoðunum hans
Pressan
Í gær
Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk
Pressan
Í gær
Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki

Mest lesið

Líkfundur í Hafnarfirði
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Dívurnar Linda Pé og Margrét Jónasar tókust á fyrir dómi – „Bið þig um að fjarlægja strax“
Vinkonur á sjötugsaldri lentu í rifrildi á Benidorm – Sú eldri lifði það ekki af
Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið

Nýlegt

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Breiðablik fer til Serbíu
Tveir mikilvægir menn snúa aftur fyrir Amorim á morgun
Eigendaskipti stórleikara á Stálhúsinu
Vilja fá Casemiro frítt næsta sumar
Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins
Pressan
Fyrir 2 dögum

WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta

WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu

Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Fyrir 3 dögum

Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni

Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir
Pressan
Fyrir 4 dögum
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife

Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife
Pressan
Fyrir 5 dögum

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim

Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 5 dögum

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 5 dögum

Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru

Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 5 dögum

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Fyrir 6 dögum

Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið

Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Fyrir 6 dögum
„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix
Pressan
Fyrir 6 dögum
Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“

Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“
Pressan
Fyrir 1 viku

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 1 viku
Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 1 viku
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós