Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar

Þann 7. september árið 2012 fannst hin 19 ára gamla Faith Hedgepeth látin á heimili sínu í Chapel Hill, skammt frá háskólanum í Norður-Karólínu þar sem hún var nemandi.
Hún hafði verið barin til dauða með barefli og lést vegna alvarlegra áverka á höfði. Lík hennar var hálfklætt og benti margt til þess að hún hafi verið beitt kynferðisofbeldi. Við hlið hennar fannst pappapoki utan af skyndibita þar sem einhver hafði skrifað: „Ég er ekki vitlaus. Tíkin er afbrýðisöm“.
Að sögn yfirvalda var aðkoman í íbúðinni hryllileg. Blóð þakti veggi og húsgögn og allt benti til þess að árásin hafi verið ofsafengin. Þó fundust engin merki um innbrot.
Þegar farsími Hedgepeth var skoðaður fundust talskilaboð sem voru tekin upp skömmu áður en hún lést. Þar mátti heyra óskýrar raddir, hlátur og svo virðist sem að rifrildi hafi átt sér stað.
Lögregla kemdi íbúðina og fann þar líffræðileg sönnunargögn. Engu að síður komst engin hreyfing á málið fyrr en tæpum áratug síðar, en árið 2021 handtók lögregla mann að nafni Miguel Enrique Salguero Olivares fyrir ölvunarakstur. Þegar hann var bókaður inn í fangelsið var tekið erðafræðilegt sýni úr honum og það keyrt í gegnum kerfi lögreglu. Allar viðvörunarbjöllur fóru þá í gang þegar kerfið benti á að erfðaefni Olivares væri þegar á skrá í tengslum við mál Hedgepeth. Við nánari skoðun kom í ljós að fingraför hans var eins að finna á morðvopninu.
Olivares var ákærður fyrir morð, fyrir innbrot og fyrir nauðgun.
Olivares sjálfur neitar sök og vill að lögregla beini spjótum sínum að meðleigjanda Hedgepeth, Karena Rosario.
Rosario var úti að skemmta sér með Hedgepeth kvöldið áður en hún var myrt. Þær fóru á skemmtistað og sneru svo heim. Rosario sagðist svo hafa yfirgefið heimilið um tveimur klukkustundum síðar, klukkan 4:25, og ekki snúið aftur heim fyrr en klukkan 11 og þá komið að Hedgepeth látinni og hringt í neyðarlínuna.
Lögmenn Olivares benda á að Rosario var með blóðslettur á fingrum þegar lögreglu bar að garði. Mögulega hafi hún verið viðstödd þegar herbergisfélagi hennar var myrt. Fullt tilefni sé til að bera fingraför Rosario saman við blóðug fingraför sem fundust inni á baðherbergi íbúðarinnar.
Aðdáendur sannra sakamála hafa fagnað því að loksins sé búið að ákæra í málinu, en telja þó að mörgum spurningum sé enn ósvarað, einkum hvað varðar skilaboðin á pappapokanum og í talhófi Hedgepeth. Eins hefur verið bent á að nágranni hafi heyrt mikla dinki frá íbúðinni um klukkan 3:00, þegar Rosario var enn heima. Um klukkan 3:40 voru send skilaboð úr farsíma Hedgepeth til fyrrverandi kærasta Rosario þar sem sagði: Hey, tík. Geturðu komið hingað. Rosario þarf þig, meira en þú veist. Láttu hana vita að þér sé ekki sama.“
Rosario reyndi að hringja í sinn fyrrverandi úr sínum eigin síma á svipuðum tíma. Annar fyrrverandi kærasti Rosario hafði einnig hótað Hedgepeth, en hann var ofbeldisfullur og kvöldið fyrir morðið sendi hann skilaboð til félaga síns þar sem hann baðst fyrirgefningar á „því sem ég er að fara að gera.“ Nokkrum dögum eftir morðið birti hann færslu á Facebook þar sem hann bað guð að fyrirgefa sér og að vernda sig frá konum sem ættu sig ekki skilið og vildu hann feigan.
Þrátt fyrir getgátur frá aðdáendum sannra sakamála og Olivares sjálfum er erfitt að hrekja þau sönnunargögn sem fundust á vettvangi og sýna að Olivares var á staðnum. Enginn hefur í það minnsta komið með sannfærandi skýringu á því hvernig erfðaefni hans og fingraför enduðu á vettvangi ef hann er saklaus.