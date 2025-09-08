Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf

Tannlæknir myrti eiginkonu sína, dóttur sína, sem var að verða klassískur tónlistarmaður, 15 ára, í morði og sjálfsvígi í hörmulegu 1,7 milljóna dollara höll fjölskyldu í Georgíu.
Sunnudaginn 31. ágúst við svonefnda velferðarskoðun (e. Wellness check) rétt eftir kl. 16 fann lögreglan lík James Choi, 52 ára, konu hans, Myoung, 52 ára, og 15 ára dóttur þeirra, Grace, inni á glæsilegu sveitasetri þeirra í úthverfinu Johns Creek í Atlanta í Bandaríkjunum.
Um er að ræða lokað hverfi, St. Ives Country Club, norðaustur af höfuðborg Georgíu.
„Þetta hörmulega atvik hefur haft djúpstæð áhrif ekki aðeins á fjölskylduna og nágrannana, heldur allt samfélagið okkar,“ sagði lögreglustjórinn í Johns Creek, Mark J. Mitchell.. „Við vottum þeim sem eiga um sárt að binda innilegustu samúðarkveðjur og biðjum samfélagið að hugsa til þeirra á þessum ótrúlega erfiða tíma.“
Yfirvöld hafa ekki gefið upp dánarorsök né gefið út frekari upplýsingar varðandi grunaða morð- og sjálfsvígshugsun til að varðveita heiðarleika rannsóknarinnar og af „virðingu fyrir fjölskyldumeðlimum þeirra sem urðu fyrir áhrifum af þessum harmleik.“
James Choi, sem er fæddur í Suður-Kóreu, stundaði nám við Háskólann í Tennessee í Memphis og starfaði síðast sem tannlæknir hjá Highland Dental í Suwanee í Georgíu.
„Aðalmarkmið hans sem tannlæknir er að fá alla sjúklinga sína til að brosa, og það stefnir hann að með því að koma fram við þá eins og hann myndi koma fram við sína eigin fjölskyldu,“ segir um Choi á vef fyrirtækisins.
Honum er lýst sem ástríðugolfmanni sem varði tíma með eiginkonu sinni og dóttur þegar hann var ekki í vinnunni.
Dóttirin, Grace, var á öðru ári í Mount Pisgah Christian School í Johns Creek. Skólinn minnist hennar sem dýrmæts og ástkærs nemanda. „Við viljum votta fjölskyldu Grace, vinum og öllum sem syrgja með skólasamfélaginu okkar okkar innilegustu samúðarkveðjur og innilegar kærleika, stuðning og bænir,“ segir í yfirlýsingu frá skólanum.
Grace var afreksfiðluleikari við skólann og kom fram í Carnegie Hall á Manhattan með True North sinfóníuhljómsveitinni þann 12. júlí.
Blóm og pakkar hafa verið skildir eftir við glæsilegt sveitasetur fjölskyldunnar. Eignin sem var byggð árið 1996 er metin á 1,75 milljón dala.
St. Ives Country Club hverfið er lokað samfélag og þar er meðal annars boðið upp á einkarekinn 18 holu golfvöll, tennisvelli, sundlaug í dvalarstaðastíl með vatnsrennibraut og tvo veitingastaði.