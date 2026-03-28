Könnun Maskínu – Til þessara hópa sækja flokkarnir fylgi sitt

Aðeins þrír flokkar sækja fylgi sitt frekar til karla en kvenna. Einn flokkur fær nánast allt sitt fylgi frá ungu fólki og tveir fá lang mest af sínu fylgi úr hverfum austan við Elliðaár.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í gögnum í könnun sem Maskína gerði fyrir DV um fylgi flokkanna í Reykjavík. En svörin voru greind eftir kyni, aldri, menntun, heimilistekjum og búsetu.
Samfylkingin er stærsti flokkurinn í borginni og er fylgi hans því eðlilega nokkuð dreift. Helsti munurinn sést þegar litið er til búsetu. Það er að Samfylkingin er með hátt í 30 prósenta fylgi í miðborginni, Vesturbænum, Hlíðunum, Laugardalnum og öðrum hverfum vestan Elliðaáa. Á meðan fylgi flokksins er aðeins 14 prósent í hverfunum austan Elliðaánna. Það er Grafarvogi, Árbæ, Breiðholti og fleirum.
Þegar kemur að öðrum þáttum sækir Samfylkingin mest fylgi til kvenna, eldri borgara, háskólamenntaðra og tekjulágra.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins er mun skiptara. Til að mynda nýtur flokkurinn nærri 25 prósenta stuðnings karla en aðeins rúmlega 17 prósent kvenna. Þrír hægrisinnuðustu flokkarnir, það er Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Okkar borg eru einu flokkarnir sem sækja meira fylgi til karla en kvenna.
Sjálfstæðisflokkur er mun vinsælli í hverfum austan Elliðaáa en vestan þeirra. Hann nýtur einkum fylgis þeirra sem eru 50 ára og eldri, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun og hátekjufólks.
Viðreisn, sem er þriðji stærsti flokkurinn í könnuninni er með jafnasta fylgið þegar litið er til búsetu. Flokkurinn er vinsælastur hjá konum, ungu fólki, háskólamenntuðum og fólki með millitekjur.
Vinstrið, sem er hástökkvari könnunarinnar, fær mest fylgi úr miðborginni og Vesturbænum en er undir 10 prósentum austan Elliðaáa. Framboðið nýtur stuðnings tæplega 15 prósent kvenna en aðeins 10 prósenta karla. Framboðið höfðar einkum til fólks á fimmtugsaldri, með háskólapróf og lágar tekjur.
Miðflokkurinn er næst stærsti flokkurinn austan Elliðaáa með rúmlega 15 prósenta fylgi þar en innan við 8 prósent í öðrum hverfum borgarinnar. Hann höfðar einkum til karla, fólks yfir fertugu, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun og háar tekjur.
Píratar sækja sitt fylgi að lang mestu til ungs fólks, það er undir fertugu. Flokkurinn er vinsælastur í Miðborginni og Vesturbænum, hjá konum, með litla menntun og lágtekjufólks.
Framsóknarflokkurinn, sem var sigurvegari síðustu kosninga en sér fram á stórtap samkvæmt könnuninni, höfðar einkum til kvenna, ungs fólks, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun, tekjur á bilinu 1,2 til 1,6 milljón króna og búsettra austan Elliðaáa.
Flokkur fólksins, sem er minnsti flokkurinn sem mælist með mann inni í borgarstjórn, sækir fylgi sitt einkum til fólks austan Elliðaáa, til kvenna, eldri borgara og með litla menntun.
Hér fyrir neðan má sjá skiptinguna: