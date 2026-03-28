Laugardagur 28.mars 2026

Könnun Maskínu – Til þessara hópa sækja flokkarnir fylgi sitt

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 28. mars 2026 16:00

Hver fær stjórnartaumana í Ráðhúsi Reykjavíkur í vor?

Aðeins þrír flokkar sækja fylgi sitt frekar til karla en kvenna. Einn flokkur fær nánast allt sitt fylgi frá ungu fólki og tveir fá lang mest af sínu fylgi úr hverfum austan við Elliðaár.

Þetta er á meðal þess sem kemur fram í gögnum í könnun sem Maskína gerði fyrir DV um fylgi flokkanna í Reykjavík. En svörin voru greind eftir kyni, aldri, menntun, heimilistekjum og búsetu.

Mikill búsetumunur á fylgi Samfylkingar

Samfylkingin er stærsti flokkurinn í borginni og er fylgi hans því eðlilega nokkuð dreift. Helsti munurinn sést þegar litið er til búsetu. Það er að Samfylkingin er með hátt í 30 prósenta fylgi í miðborginni, Vesturbænum, Hlíðunum, Laugardalnum og öðrum hverfum vestan Elliðaáa. Á meðan fylgi flokksins er aðeins 14 prósent í hverfunum austan Elliðaánna. Það er Grafarvogi, Árbæ, Breiðholti og fleirum.

Þegar kemur að öðrum þáttum sækir Samfylkingin mest fylgi til kvenna, eldri borgara, háskólamenntaðra og tekjulágra.

Eldri karlar kjósa Sjálfstæðisflokkinn

Fylgi Sjálfstæðisflokksins er mun skiptara. Til að mynda nýtur flokkurinn nærri 25 prósenta stuðnings karla en aðeins rúmlega 17 prósent kvenna. Þrír hægrisinnuðustu flokkarnir, það er Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Okkar borg eru einu flokkarnir sem sækja meira fylgi til karla en kvenna.

Sjálfstæðisflokkur er mun vinsælli í hverfum austan Elliðaáa en vestan þeirra. Hann nýtur einkum fylgis þeirra sem eru 50 ára og eldri, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun og hátekjufólks.

Vinstrið vinsælt í Miðborginni

Viðreisn, sem er þriðji stærsti flokkurinn í könnuninni er með jafnasta fylgið þegar litið er til búsetu. Flokkurinn er vinsælastur hjá konum, ungu fólki, háskólamenntuðum og fólki með millitekjur.

Vinstrið, sem er hástökkvari könnunarinnar, fær mest fylgi úr miðborginni og Vesturbænum en er undir 10 prósentum austan Elliðaáa. Framboðið nýtur stuðnings tæplega 15 prósent kvenna en aðeins 10 prósenta karla. Framboðið höfðar einkum til fólks á fimmtugsaldri, með háskólapróf og lágar tekjur.

Ungt fólk hrifið af Pírötum

Miðflokkurinn er næst stærsti flokkurinn austan Elliðaáa með rúmlega 15 prósenta fylgi þar en innan við 8 prósent í öðrum hverfum borgarinnar. Hann höfðar einkum til karla, fólks yfir fertugu, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun og háar tekjur.

Píratar sækja sitt fylgi að lang mestu til ungs fólks, það er undir fertugu. Flokkurinn er vinsælastur í Miðborginni og Vesturbænum, hjá konum, með litla menntun og lágtekjufólks.

Sjá einnig:

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu

Framsóknarflokkurinn, sem var sigurvegari síðustu kosninga en sér fram á stórtap samkvæmt könnuninni, höfðar einkum til kvenna, ungs fólks, með framhaldsskólapróf eða iðnmenntun, tekjur á bilinu 1,2 til 1,6 milljón króna og búsettra austan Elliðaáa.

Flokkur fólksins, sem er minnsti flokkurinn sem mælist með mann inni í borgarstjórn, sækir fylgi sitt einkum til fólks austan Elliðaáa, til kvenna, eldri borgara og með litla menntun.

Hér fyrir neðan má sjá skiptinguna:

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Könnun Maskínu – Til þessara hópa sækja flokkarnir fylgi sitt
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ferðamenn hætt komnir í Reynisfjöru – „Þessi fá Darwinverðlaunin“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“

Mest lesið

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“
Fráskilinn og stórskuldugur eftir að hann prófaði ChatGPT – „Guð minn góður. Hvað gerðist?“
„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“
Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“

Nýlegt

„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“
Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fluttu á hótel þegar þau höfðu ekki lengur efni á að leigja – Spara 1,5 milljón árlega
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri
Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“
Jónatan segir hlaðvarp hafa farið frjálslega með staðreyndir um framtíð sína – „Veit ekki alveg hvaðan þeir fá þær upplýsingar“
Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Heyrðu af yfirvofandi brottrekstri þjálfara síns í fjölmiðlum – „Fólk oft að maður viti eitthvað meira en almenningur, en við gerum það ekki“
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú á Strákunum okkar um helgina?
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina
Fréttir
Í gær

Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun

Hafði samræði við konu á salerni – Blekkti hana síðan og aðstoðaði félaga sinn við nauðgun
Fréttir
Í gær
Óprúttnir aðilar við Reðasafnið: Reyndu að stela risastórum steinlim – „Voru í vandræðum með að ná honum upp“
Fréttir
Í gær
Handtekinn á Suðurlandsbraut: Krafðist tveggja milljóna frá ríkinu en fær ekki krónu
Fréttir
Í gær

Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“

Lögregla varar fólk við þessu: „Það er þrennt sem veldur áhyggjum“
Fréttir
Í gær

Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin

Nýjar vendingar í máli tengdasonar Íslands – Rex sagður ætla að játa á sig raðmorðin
Fréttir
Í gær
Sigmar gagnrýnir Diljá Mist: „Eiginlega frekar dapurlegt allt saman”
Fréttir
Í gær

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri

Segir rökstuddan grun ekki liggja fyrir að brotið hafi verið á leikskólabarni á Akureyri
Fréttir
Í gær
Daði svarar fyrir sig eftir að hann var „rekinn“ í gær
Fréttir
Í gær
„Ég er á pari við Moggann þegar kemur að því að valda geðshræringu“
Fréttir
Í gær

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto

Fjölskyldur látinna og fyrrverandi hermenn reiðir Trump – Smættar fórnina með Svampi Sveinssyni og Grand Theft Auto
Fréttir
Í gær

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld

Færist aftur fjör í leikinn á laugardagskvöld
Fréttir
Í gær
Deilur vegna peninga enduðu með líkamsárás
Fréttir
Í gær
Slapp við steininn vegna tafa á rannsókn sérstaklega hættulegrar líkamsárásar – Sló konu með skiptilykli í höfuðið
Fréttir
Í gær

Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm

Kurr í Seðlabankanum – Starfsfólk á hjólum þarf að fara ofan í kjallara en hjólastæðin standa tóm
Fréttir
Í gær
Falsfrétt Morgunblaðsins: Þröngur hópur lögreglumanna hefur aðgang að gögnum Höfðatorgsmálsins
Fréttir
Í gær
Hjón frá Venesúela standa vaktina á Kaffistofu Samhjálpar – „Þetta fólk er ekki árásargjarnt eða ofbeldisfullt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Urðar yfir Guðrúnu og kallar hana örvæntingarfullan og misheppnaðan stjórnmálamann – „Tími hennar er ekki liðinn, hann kom aldrei“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum

Ósáttur við að þurfa að borga kílómetragjaldið þótt bíllinn sé í útlöndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“

Halda því til streitu að Samhjálp fari á Grensásveg – „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“

Stefán Einar hjólar í Bubba og Sigmund Erni: „Auðvitað stekkur þú strax til. Ekki við öðru að búast“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dagur segir rökin hrannast upp: „Þori að fullyrða að meginþorri nemenda og starfsfólks vilji ekki fara til baka“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kolklikkað veður á Reykjanesbraut í morgun – Myndbönd
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“

Ágreiningur á milli Trumps og Netanjahú – „Hvers vegna í fjáranum ættum við að gera það?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir

Karlmaður á áttræðisaldri sviptur fjárræði – Ítrekað orðið svikahröppum að bráð og millifært milljónir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lindex opnar í stað Next í Kringlunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lýsir slæmri meðferð á Sjúkrahúsinu á Akureyri – Öskraði af kvölum á meðan þrír menn héldu honum niðri