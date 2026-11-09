Krefjast þess að Morgunblaðið biðjist afsökunar á myndbirtingunni

Félagið Ísland-Palestína krefst þess að Morgunblaðið biðjist afsökunar á að hafa birt mynd sem tekin var við mótmæli á vegum félagsins. Fremst á myndinni er palestínsk kona sem býr á Íslandi en myndin var birt við frétt um fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar til erlendra ríkisborgara, en umrædd kona er í fullri vinnu og þiggur því ekki fjárhagsaðstoð.
Þetta kemur fram í færslu á Facebook-síðu félagsins. Myndin var birt í bæði prent- og vefútgáfu blaðsins í síðustu viku og vakti hörð viðbrögð. Var í kjölfarið skipt um mynd í vefútgáfunni en eðli málsins samkvæmt var það ekki hægt þegar kom að prentútgfáfunni en það jók enn á gagnrýnina að umrædd frétt, með myndinni, var birt í blaðinu á fimmtudegi en þann dag er Morgunblaðinu dreift ókeypis í öll hús á Höfuðborgarsvæðinu.
Konan sjálf steig síðan fram í viðtali við Mannlíf og sagði það bæði sárt og niðurlægjandi að mynd af henni væri birt með frétt sem hefði ekkert með hana og hennar líf að gera.
Sjá einnig: Saraa stígur fram eftir myndbirtingu Morgunblaðsins – „Sárt og niðurlægjandi“
Afsökun
Í færslu félagsins er því mótmælt að myndin sem tekin sé af mótmælum félagsins gegn þjóðarmorði, sé notuð við frétt Morgunblaðsins um alls óskylt málefni:
„Félagið mótmælir jafnframt að myndbirtingin virðist hafa þann tilgang að varpa neikvæðu ljósi á tiltekinn hóp fólks, nánar tiltekið Palestínumenn og konur, í tengslum við umfjöllum um fólk á fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Félagið gerir einnig athugasemd við þá almennu tilraun sumra fjölmiðla að reyna að skapa neikvæð hugrenningatengsl hjá lesendum þar sem látið er í það skína að Palestínufólk sé baggi á samfélaginu og til ófriðar m.a. með lýðræðislegri þátttöku sinni í mótmælum sem eru mannréttindi allra.“
Er þess krafist, í ljósi þess að myndina sé enn að finna í prentútgáfu blaðsins, með umræddri frétt, að Morgunblaðið biðji konuna, Saraa Almasri, afsökunar og það opinberlega.