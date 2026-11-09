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DV
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Lést í bílslysi - Senda frá sér yfirlýsingu og segjast í áfalli

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Mánudaginn 9. nóvember 2026 20:30
Michael Cruickshank.

Michael Cruickshank, 34 ára skoskur knattspyrnumaður, lést í bílslysi á fimmtudaginn.

Cruickshank lék með Broughty Athletic í neðri deildunum í Skotlandi en félagið frestaði leik sínum gegn Dundee North End á laugardaginn vegna andlátsins.

„Það er með mikilli sorg sem við tilkynnum skyndilegt fráfall bakvarðarins Michael Cruickshank. Hann var afar vinsæll og virtur innan leikmannahópsins og hans verður sárt saknað,“ segir í yfirlýsingu Broughty.

Fjöldi fyrrum knattspyrnufélaga hans hefur minnst Cruickshank einnig. Kevin Mackie, stjórnarformaður Brechin City, segir til að mynda að allir hjá félaginu séu í áfalli.

„Michael var einstakur maður. Orka hans, jákvæðni og hlýja skiptu fólkið í kringum hann gríðarlega miklu máli. Hans verður sárt saknað,“ segir Mackie.

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