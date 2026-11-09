Lést í bílslysi - Senda frá sér yfirlýsingu og segjast í áfalli

Michael Cruickshank, 34 ára skoskur knattspyrnumaður, lést í bílslysi á fimmtudaginn.
Cruickshank lék með Broughty Athletic í neðri deildunum í Skotlandi en félagið frestaði leik sínum gegn Dundee North End á laugardaginn vegna andlátsins.
„Það er með mikilli sorg sem við tilkynnum skyndilegt fráfall bakvarðarins Michael Cruickshank. Hann var afar vinsæll og virtur innan leikmannahópsins og hans verður sárt saknað,“ segir í yfirlýsingu Broughty.
Fjöldi fyrrum knattspyrnufélaga hans hefur minnst Cruickshank einnig. Kevin Mackie, stjórnarformaður Brechin City, segir til að mynda að allir hjá félaginu séu í áfalli.
„Michael var einstakur maður. Orka hans, jákvæðni og hlýja skiptu fólkið í kringum hann gríðarlega miklu máli. Hans verður sárt saknað,“ segir Mackie.