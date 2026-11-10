Fjórir menn ákærðir fyrir hættulega líkamsárás í Austurstræti

Fjórir karlmenn á aldrinum 22 til 24 ára hafa verið ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás utandyra við Austurstræti 22 í Reykjavík, aðfaranótt laugardagsins 22. júní árið 2024.
Í ákæru héraðssaksóknara eru allir sakaðir um að hafa veist að ungum manni og einn sakborninganna sló hann tvívegis í höfuðið, annar kýldi hann í andlit og tveir mannanna hrintu honum í jörðina. Þrír mannanna veittust þar að honum með ítrekuðum spörkum í höfuð og efri búk, þar sem hann lá varnarlaus í jörðinni. Einn ákærðu dró brotaþola í framhaldinu eftir jörðinni í dágóða stund uns hann sparkaði tvívegis í höfuð hans af miklu afli. Brotaþoli hlaut áverka á andliti sem blæddi úr.
Einn sakborninganna er síðan ákærður fyrir hættulega líkamsárás, á sama stað og tíma, en gegn öðrum manni. Er hann sagður hafa slegið glerflösku í höfuð mansins með þeim afleiðingum að hann féll aftur fyrir sig og skall með höfuðið í jörðina og hlaut nefbeinsbrot, kinnbeinsbrot, liðhlaup í kjálka og opið sér á nefi sem þurfti að sauma.
Í ákærunni er ekki greint frá neinum bótakröfum en málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 11. nóvember.