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Erlendur ferðamaður lést í bílslysi á Snæfellsnesi

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 9. nóvember 2026 09:58

Erlendur ferðamaður á þrítugsaldri lést eftir alvarlegt umferðarslys á Snæfellsnesi í gærmorgun, sunnudaginn 8. nóvember. Bifreið sem hann ók fór út af Snæfellsnesvegi við Kleifá og hafnaði á hvolfi í ánni.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi.

Lögreglu barst tilkynning um slysið klukkan 10:28. Tveir erlendir ferðamenn á þrítugsaldri voru í bifreiðinni þegar slysið varð.

Farþegi bifreiðarinnar komst út af sjálfsdáðum en ökumaðurinn sat fastur inni í henni. Þegar björgunarlið kom á vettvang tókst að ná ökumanninum út og var hann fluttur með þyrlu á Landspítalann. Hann var úrskurðaður látinn nokkru síðar.

Farþeginn var fluttur með sjúkrabifreið á Landspítalann til skoðunar en meiðsli hans eru talin minniháttar.

Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá lögreglu.


 

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