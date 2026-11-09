Russell Brand dæmdur í tíu og hálfs árs fangelsi

Breski grínistinn og leikarinn Russell Brand hefur verið dæmdur í tíu ára og sex mánaða fangelsi fyrir nauðgun og þrjú kynferðisbrot gegn fjórum konum. Dómurinn var kveðinn upp við Southwark-dómstólinn í Lundúnum í dag.
Brand, sem er 51 árs, var fundinn sekur um brotin á fimmtudag eftir umfangsmikil réttarhöld. Brotin voru framin á árunum 2004 til 2009, þegar Brand var á meðal þekktustu skemmtikrafta Bretlands.
BBC fylgdist með dómsuppkvaðningunni í beinni útsendingu.
„Kynferðislegt rándýr“
Dómarinn, Bennathan, fór hörðum orðum um Brand þegar hann gerði grein fyrir niðurstöðu sinni. Hann kallaði Brand „kynferðislegt rándýr“ og sagði hann hafa haldið fram ítrekuðum ósannindum við réttarhöldin.
Dómarinn sagði frægð og áhrif Brands hafa veitt honum skjól um árabil. Það hefði ekki verið fyrr en árið 2023, þegar Channel 4 og Sunday Times birtu umfangsmikla rannsókn á hegðun hans, sem konur hefðu fengið kjark til að stíga fram og segja frá reynslu sinni.
Brand var meðal annars sakfelldur fyrir að hafa nauðgað konu á heimili sínu í Hampstead í Lundúnum árið 2009. Konan hafði upphaflega haft samfarir við hann með samþykki sínu en Brand hafði síðan við hana endaþarmsmök án samþykkis hennar. Fyrir dómi lýsti konan því að hún hefði beðið hann um að hætta en hann hefði ekki orðið við því.
Hann var einnig sakfelldur fyrir þrjár kynferðislegar árásir á konur, meðal annars á bar í Soho, í útvarpsveri í Lundúnum og við upptökur á sjónvarpsefni.
Lýstu djúpstæðum afleiðingum
Fjórar konur sem urðu fyrir brotum Brands lýstu afleiðingunum fyrir dómi í dag.
Ein þeirra sagðist hafa verið í miklu áfalli vikum saman eftir árásina. Henni hefði orðið líkamlega illt þegar hún sá Brand í sjónvarpi eða öðrum fjölmiðlum.
Önnur kona sagði að brotið hefði haft varanleg áhrif á líf hennar og að hún hefði árum saman hrokkið við þegar hún heyrði rödd hans.
Konan sem Brand nauðgaði árið 2009 lýsti því að hún hefði átt erfitt með svefn og að nærast eftir árásina og óttast að hafa smitast af HIV.
„Ég lifi með áfallinu og ber það með mér á hverjum einasta degi,“ sagði hún.
Ein kvennanna sagði að Brand sýndi enga iðrun og lýsti þeirri von sinni að honum yrði ekki leyft að skaða fleiri konur.
Eiginkonan niðurbrotin
Verjandi Brands, Ian Winter, sagði fyrir dómi að skjólstæðingur sinn væri gjörbreyttur maður frá því brotin voru framin. Hann benti á að Brand hefði um árabil unnið að góðgerðarmálum og hjálpað fólki sem glímdi við fíknivanda.
Verjandinn sagði jafnframt að eiginkona Brands væri niðurbrotin vegna málsins og að hjónin ættu í erfiðleikum með að útskýra stöðuna fyrir tíu ára barni sínu.
Laura var viðstödd dómsuppkvaðninguna og horfði niður í gólf á meðan dómarinn fór yfir brot eiginmanns hennar.
Áður en dómurinn var kveðinn upp hafði ákæruvaldið farið fram á að tólf ára fangelsi yrði lagt til grundvallar við ákvörðun refsingar fyrir nauðgunina.
Brand hafði verið í gæsluvarðhaldi frá því að kviðdómur fann hann sekan á fimmtudag. Hann var ákærður fyrir sjö brot en sýknaður af þremur þeirra.