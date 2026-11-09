Siggi Hlö varar við svindlsíðum: „Við erum að heyra um alltof marga Íslendinga sem falla í þá gryfju“

Farþegar á leið til Bretlands þurfa að hafa sótt um rafrænt ferðaleyfi, svokallaða ETA-vegabréfsáritun (Electronic Travel Authorisation) áður en þeir ferðast. Sækja þarf um ETA óháð því hvort lokaáfangastaður sé Bretland eða aðeins sé um millilendingu á breskum flugvelli að ræða.
ETA kostar 20 pund og gildir í tvö ár frá útgáfudegi eða þar til vegabréf viðkomandi rennur út ef það er innan þessara tveggja ára. Hægt er að sækja um smáforriti fyrir síma eða á vefsíðu breskra stjórnvalda, Gov.uk.
Borið hefur á því að fjölmargar svindlsíður séu í gangi sem rukki fleiri þúsund krónur fyrir ETA. Svo virðist sem sama eigi við hér á landi, en Sigurður Hjörleifsson framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Visitor, best þekktur sem Siggi Hlö, segir:
„VARÚÐ! Við erum að heyra um alltof marga Íslendinga sem falla í þá gryfju að kaupa ETA vegabréfsáritun af einhverjum svindl-síðum og greiða fyrir það háar fjárhæðir, 30-50þús á meðan þetta á bara að kosta í kringum £20 á mann.“
Hefur Visitor sett upp síðu með upplýsingum og slóðina inn á síðu breskra stjórnvalda sem getið var hér ofar.
Gott er að sækja tímanlega um ETA, en á síðunni kemur fram að það getur tekið allt að .rjá virka daga að samþykkja umsóknina.
Þú þarft að hafa eftirfarandi þegar þú sækir um:
Vegabréfið sjálft sem þú ferðast með, ekki ljósrit né rafrænt.
Aðgang að netfanginu þínu.
Greiðslukort.
Þú verður beðinn um að hlaða upp eða taka mynd af:
Vegabréfinu.
Andlitsmynd af þeim sem sótt er um fyrir.
Bandarískir miðlar vara þarlenda ferðamenn við svindlsíðum þegar kemur að áritun til Evrópu
New York Post fjallaði á föstudag um að margir ferðamenn frá Bandaríkjunum til Evrópu hefðu lent í sambærilegu svindli tengt ETIAS áritunum, sem enn er ekki komið í gagnið: Ferðamenn eru skotmark nýrrar svindlherferðar sem tengist leyfisveitingum, varar ESB við.
Í frétt New York Post kom fram að Bandaríkjamenn sem eru að skipuleggja ferðir til Evrópu eru varaðir við svikasíðum sem rukka ferðalanga fyrir ETIAS-ferðaleyfi sem ekki eru enn tiltæk.
Evrópska ferðaupplýsinga- og leyfiskerfið (ETIAS) er ekki starfandi og umsóknir eru ekki teknar við, samkvæmt leiðbeiningum frá Evrópusambandinu. ESB sagði að það muni tilkynna nákvæman upphafsdag nokkrum mánuðum áður en kerfið fer í gang.
Engu að síður hafa meira en 150 vefsíður dúkkað upp sem bjóða upp á upplýsingar eða þjónustu tengdar ETIAS, eins og greint var frá í The Guardian.
Bobby Laurie, ferðasérfræðingur frá Pennsylvaníu og fyrrverandi flugþjónn, sagði við Fox News Digital að sumar síður séu hannaðar til að virðast lögmætar þegar farþegar leita á netinu að upplýsingum um inngönguskilyrði til Evrópu. „Þessum svindlvefsíðum er komið upp þannig að þær líti út eins og opinberar vefsíður stjórnvalda,“ sagði Laurie.
Stærsta viðvörunarmerkið fyrir ferðamenn um þessar mundir er beiðni um greiðslu fyrir ETIAS-heimild, sagði Laurie.
„Það mikilvægasta sem hafa ber í huga núna er að kerfið er ekki enn farið í gang. Það er því engin ástæða til að greiða gjald alls ekki.“
ESB hefur einnig varað ferðalanga við hugsanlegri misnotkun viðskiptamiðlara, þar á meðal vefsíðna sem gætu látið líta út fyrir að vera opinber umsóknarleið. Aðrar áhyggjur eru meðal annars óhófleg gjöld og hugsanleg misnotkun á persónuupplýsingum eða fjárhagsupplýsingum, að sögn ESB.
Þegar ETIAS-áætlunin tekur gildi verður lögmætum þriðja aðilum heimilt að leggja fram umsóknir fyrir hönd ferðalanga. Laurie benti á að ferðalangar muni einnig geta sótt um sjálfir í gegnum opinberu vefsíðu ESB.
Fyrir Bandaríkjamenn sem ferðast áður en ETIAS-áætlunin tekur gildi mælti Laurie með því að skoða opinberar inngönguskilyrði fyrir hvert land á ferðaáætlun sinni, sérstaklega þegar þeir tengjast í gegnum lönd með aðskildar reglur. Laurie sagði að ferðalangar ættu að forðast að flýta sér í gegnum netleitir að inngönguskilyrðum og í staðinn ganga úr skugga um að þeir noti opinberar heimildir stjórnvalda.
„Þeir treysta bara á að þú lesir ekki og reynir að gera eitthvað í flýti,“ sagði hann.