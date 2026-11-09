Ökumenn sem aka of hratt fá óvænta refsingu – Bíllinn tekur völdin

Ökumenn í Virginíuríki í Bandaríkjunum sem hafa gerst sekir um alvarleg hraðakstursbrot geta nú þurft að sætta sig við að sérstakur búnaður taki stjórn á hámarkshraða bifreiða þeirra. Sama hversu fast þeir stíga á bensíngjöfina neitar bíllinn að fara yfir leyfilegan hámarkshraða.
Bandaríska blaðið Wall Street Journal greinir frá þessari nýstárlegu aðgerð, sem er talin sú fyrsta sinnar tegundar sem innleidd hefur verið á ríkisstigi í Bandaríkjunum.
Um hundrað ökumenn í Virginíu hafa þegar fengið slíkan búnað í bíla sína og búist er við að fleiri bandarísk ríki fylgi í kjölfarið.
Bíllinn tekur fram fyrir hendurnar á ökumanninum
Búnaðurinn kallast Intelligent Speed Assistance og byggir á GPS-tækni og stafrænum kortum. Kerfið greinir hvaða hámarkshraði gildir á hverjum stað og takmarkar afl bílsins þannig að hann geti ekki farið yfir leyfilegan hraða.
Ökumenn geta þó tímabundið farið fram hjá takmörkuninni við sérstakar aðstæður, til dæmis þegar þeir þurfa að sameinast umferð á hraðbraut eða bregðast við neyðartilvikum.
Aðgerðin beinist einkum að ökumönnum sem hafa gerst sekir um sérstaklega alvarleg hraðakstursbrot. Þeir fá í ákveðnum tilvikum að velja á milli þess að láta koma búnaðinum fyrir í bifreið sinni eða missa ökuleyfið.
Markmiðið er að koma í veg fyrir að ökumenn sem ítrekað stofna öðrum í hættu með hraðakstri haldi uppteknum hætti. Búnaðurinn er hugsaður sem tímabundin ráðstöfun en ekki varanleg breyting á bifreiðinni.
Tæknin ekki gallalaus
Þótt markmiðið sé að auka umferðaröryggi hafa þegar komið í ljós gallar sem geta sjálfir skapað hættu.
Einn ökumaður lýsti því að hann hefði þurft að stöðva bifreið sína á hraðbraut eftir að búnaðurinn taldi ranglega að hann væri staddur á öðrum vegi þar sem mun lægri hámarkshraði gilti.
Yfirvöld í Virginíu telja engu að síður að búnaðurinn geti orðið mikilvægt tæki í baráttunni gegn hættulegum hraðakstri. Með honum sé hægt að halda sérstaklega áhættusömum ökumönnum frá því að aka langt yfir leyfilegum hámarkshraða án þess að svipta þá alfarið möguleikanum á að nota bifreið.
Í umfjöllun Wall Street Journal kemur fram að fleiri ríki séu að undirbúa sambærilegar aðgerðir. Reynslan í Virginíu gæti því haft áhrif á hvernig bandarísk yfirvöld taka á alvarlegum hraðakstursbrotum á næstu árum.