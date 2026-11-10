Haukur vill þrjár milljónir frá leigubílstjóranum sem barði hann með spýtu

Mohamad Weti, sextugur maður frá Sýrlandi, sem hefur búið á Íslandi síðan árið 2016, hefur verið ákærður fyrir stórfellda líkamsárás. Er honum gefið að sök að hafa aðfaranótt 11. mars árið 2023, á bílastæði við Bjölluvað 13 í Reykjavík, slegið Hauk Ægi Hauksson með 53 cm tréspýtu í höfuðið með þeim afleiðingum að hann hlaut kúlu með rispu hægra megin á höfði.
Málið er afar sérstakt og hefur verið mikið í fjölmiðlum, en Haukur var áður ákærður fyrir tilraun til manndráps gagnvart Mohamad Weti þetta sama kvöld. Hann var sýknaður af þeirri ákæru en sakfelldur fyrir líkamsárás og dæmdur í eins árs fangelsi.
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Ekki nóg með það. Vegna þessara sömu atvika var Mohamad Weti sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn dóttur þáverandi kærustu Hauks, en stúlkan var farþegi í bíl Mohamads er hann braut gegn henni. Var hann dæmdur í 10 mánaða fangelsi fyrir það brot. Til átaka kom á milli Hauks og Mohamads í kjölfar ásakana stúlkunnar en hvor sakaði hinn um að hafa átt upptökin og ráðist á sig.
Sjá einnig: Dómur fallinn yfir Hauki Ægi
Í ákærunni gegn Mohamad Weti er birt einkaréttarkrafa af hálfu Hauks sem fer fram á miskabætur að fjárhæð þrjár milljónir króna.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness á morgun, þann 11. nóvember.