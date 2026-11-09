Íslenskt par á fimmtugsaldri geymdi stafla af fíkniefnum í Dugguvogi

Kona og maður, bæði fædd árið 1984 og skráð saman til heimilis í Reykjavík, hafa veirð ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot.
Brotið felst í að hafa vistað í geymslurými á 2. hæð að Dugguvogi 4 í Reykjavík, mikið magn fíkniefna, m.a. um 2 kg af amfetamíni og 600 MDMA töflur, eða eins og segir í ákæru: „...2.099,67 g af amfetamíni, með 9,3-10% styrkleika í amfetamínbasa sem samsvarar 13-14% af amfetamínsúlfati, samtals 5.813,66 g af maríhúana, samtals 140,01 g af 3-klórómetýlkatínón (3-CMC), samtals 600 stk af MDMA töflum og samtals 51,25 g af MDMA kristöllum...“
Lögregla fann þessi efni við húsleit í Dugguvoginum þann 25. júlí árið 2024.
Héraðssaksóknari ákærði parið og krefst þess að þau verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Einnig er krafist upptöku á fíkniefnunum.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 17. nóvember næstkomandi.