Hetjudáð lögreglumanns í Kraká náðist á myndband – Gafst ekki upp þrátt fyrir skotsár

Nýtt myndskeið hefur verið birt af átökum tveggja lögreglumanna við vopnaðan árásarmann í borginni Kraká í Póllandi á laugardag. Á myndskeiðinu sést meðal annars þegar annar lögreglumannanna verður fyrir skoti en rís aftur á fætur og tekur árásarmanninn úr umferð.
Níu manns létust í árásum mannsins, þar á meðal breskur ríkisborgari, og að minnsta kosti 15 særðust. Árásarmaðurinn lést sjálfur á sjúkrahúsi í morgun af sárum sem hann hlaut í átökum við lögreglu.
Breska blaðið Daily Mail greinir frá málinu og birtir myndskeiðið sem sýnir hvað gerðist áður en maðurinn var yfirbugaður.
Myrti fjölskyldu sína áður en hann hélt á torgið
Árásarmaðurinn hefur verið nafngreindur í pólskum fjölmiðlum sem Michal Oksiński, 25 ára gamall Pólverji.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu er hann talinn hafa myrt foreldra sína, 52 og 53 ára, og 21 árs gamla systur á heimili fjölskyldunnar áður en hann hélt til Krakár.
Þar ók hann svartri Subaru-bifreið inn á sögufrægt aðaltorg borgarinnar um klukkan þrjú síðdegis á laugardag. Hann var klæddur grænum hernaðarfatnaði, með hjálm og að því er virtist skothelt vesti, og vopnaður hálfsjálfvirkum AR-15-riffli.
Á torginu hóf hann skothríð á fólk sem þar var statt. Fjórar konur og tveir karlar létust í árásinni, þar á meðal breskur ríkisborgari.
Reis aftur á fætur þrátt fyrir skotsár
Lögreglumennirnir Jakub Kulik og Artur Morański komu að árásarmanninum skammt frá torginu og lentu í skotbardaga við hann.
Á nýju myndskeiði sést þegar lögreglumennirnir stíga út úr bifreið sinni og hefja skothríð á manninn. Annar þeirra verður fljótlega fyrir skoti og fellur til jarðar en hinn heldur áfram að skjóta.
Skömmu síðar fellur síðari lögreglumaðurinn einnig og verður fyrir öðru skoti frá árásarmanninum.
Þegar árásarmaðurinn hnígur loks niður tekst fyrri lögreglumanninum að rísa aftur á fætur. Hann haltrar að manninum, skýtur á hann á ný og fellur síðan sjálfur til jarðar.
Báðir lögreglumennirnir voru fluttir á sjúkrahús í lífshættulegu ástandi. Annar þeirra er sagður hafa orðið fyrir þremur skotum og gengist undir skurðaðgerð.
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hefur hrósað lögreglumönnunum fyrir hugrekki þeirra.
„Þeir björguðu líklega mörgum mannslífum án þess að skeyta um hættuna sem þeir sjálfir voru í,“ sagði Tusk.
Rannsakað sem hryðjuverk
Pólsk yfirvöld rannsaka árásina sem hryðjuverk. Innanríkisráðherra landsins hefur sagt að árásarmaðurinn hafi líklega aðhyllst öfgafullar hægrisinnaðar hugmyndir og haft mjög róttækar skoðanir.
Fjölmörg skotvopn fundust í bifreið hans.
Maðurinn var félagi í pólsku íþróttaskotfélagi og hafði tvisvar heimsótt skotsvæði þess á árinu. Forsvarsmenn félagsins segja hann ekki hafa sýnt neina hegðun sem vakti áhyggjur.
Varnarmálaráðherra Póllands hefur jafnframt vísað á bug fregnum um að maðurinn hafi verið hermaður, þrátt fyrir herklæðnað hans.
Árásarmaðurinn lést á sjúkrahúsi snemma í morgun. Lögreglan staðfesti andlátið í tilkynningu og sagði rannsókn málsins halda áfram.
Myndbandið má sjá hér að neðan en athygli er vakin á því að það kann að vekja óhug.