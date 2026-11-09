Simmi og félagar loka Minigarðinum og óska eftir gjaldþrotaskiptum

Eigendur Minigarðsins í Skútuvogi í Reykjavík hafa tekið þá ákvörðun að loka staðnum og óska eftir að rekstrarfélag hans verði tekið til gjaldþrotaskipta.
„Eftir rúmlega sex ára þrautargöngu er því miður ekkert annað í stöðunni en að hætta rekstri. Stjórn Munnbitans ehf., sem rekur Minigarðinn, mun sjálf óska eftir gjaldþrotaskiptum og ganga skipulega frá málum,“ segir í fréttatilkynningu frá Munnbitanum, sem Sigmar Vilhjálmsson, stjórnarformaður og hluthafi Munnbitans ehf, undirritar.
„Við þökkum öllum sem komu, spiluðu, fögnuðu og horfðu með okkur í Minigarðinum. Takk fyrir okkur,“ segir enn fremur í yfirlýsingunni.
Kemur fram að eigendum þyki afar leitt að kveðja starfsfólk Minigarðsins.
Aðeins er mánuður síðan að ný vefsíða Minigarðsins var opnuð og nýtt sölukerfi, hannað frá grunni, var tekið í notkun.