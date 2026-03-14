Rabarbari allt frá ræktun til uppskeru

Ræktun rabarbara og saga, uppsetning rabarbaragarðs, umhirða, uppskera og gerð rabarbarasultu verða til umræðu í áhugaverðu erindi Bjarkar Bjarnadóttur umhverfis-þjóðfræðings á Borgarbókasafninu Árbæ næstkomandi mánudag.
Rabarbari er stór og glæsileg planta sem vex víða í görðum landsmanna. En getum við hugsanlega nýtt þessa áhugaverðu plöntu betur? Þessu veltir Björk upp í áhugaverðu erindi í Fróðleikskaffi á Borgarbókasafninu Árbæ mánudaginn 16. mars klukkan 16:30.
Í erindinu, sem ber yfirskriftina Rabarbara rabb, segir Björk meðal annars frá sögu rabarbarans, sem á uppruna sinn í Kína og hefur því ferðast langa leið áður en hann festi rætur í íslenskum görðum sem fjölært nytjagrænmeti.
Björk fer einnig yfir það helsta sem hafa þarf í huga við ræktun rabarbara í erindi sínu, svo sem gerð rabarbaragarðs, umhirðu, uppskeru og hvernig útbúa megi rabarbarasultu. Auk þess fræðast áheyrendur um ýmislegt fleira tengt þessari merkilegu og fornfrægu plöntu.
Erindi Bjarkar fer fram undir merkjum Fróðleikskaffis, sem er vinsæl viðburðaröð á Borgarbókasafninu.
Ókeypis er inn á erindið. Öll hjartanlega velkomin