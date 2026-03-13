Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum

Nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins á Bandaríkjaþingi hafa viðhaft opinberlega fordómafull ummæli í garð múslima.
NBC fjallar um þetta en þar kemur fram að ummælin hafi verið birt á samfélagsmiðlum eftir nýlegar árásir múslima á bandarískri grund. Meðal þeirra er maður sem gerði árás í gærkvöldi á samkomuhús gyðinga í Michigan en tókst ekki að verða neinum að bana en lést sjálfur eftir að öryggisvörður skaut hann. Er talið að maðurinn, sem var frá Líbanon en bandarískur ríkisborgari, hafi ætlað að hefna sín vegna loftárása Ísraels á Beirút en ættingjar hans létust í árásinni.
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Randy Fine sem er þingmaður í fulltrúadeildinni fyrir Flórída lýsti því yfir í færslu á X að meiri þörf væri á andúð gegn múslimum og það væri rökrétt að óttast þá. Hann hefur áður verið gagnrýndur fyrir fordómafull ummæli í garð múslima en Fine er langt til hægri í stjórnmálum og meðal hörðustu stuðningsmanna Donald Trump forseta á þingi.
Andy Ogles, fulltrúadeildarþingmaður Repúblikana frá Tennesee, sagði í færslum á samfélagsmiðlum að ekkert land væri frjálsara og öruggara vegna þess að múslimar hefðu flutt þangað og sagði komu innflytjenda til Bandaríkjanna vera ógn við þjóðaröryggi. Loks sagði hann að múslimar ættu ekkert erindi á bandaríska grund.
Brandon Gill fulltrúardeildarþingmaður Repúblikana frá Texas kallaði eftir því að engir múslimar myndu framar flytja til Bandaríkjanna.
Loks birti Tommy Tuberville öldungardeildarþingmaður Repúblikana frá Alabama mynd á samfélagsmiðlum af hryðjuverkaárásunum á New York borg 11. september 2001 og núverandi borgarstjóra borgarinnar, múslimanum Zohran Mamdani, með eftirfarandi texta:
„Óvinurinn er kominn inn fyrir hliðin.“
Hefur þingmaðurinn notað þessi sömu orð um borgarstjórann margsinnis og byrjaði hann á því áður en yfirstandandi stríðsástand í Miðausturlöndum hófst.
Fyrr í vikunni var ofursti í bandaríska hernum skotinn til bana í árás á háskóla í Virginíu en árásarmaðurinn var einnig drepinn en árásin er rannsökuð sem hryðjuverk undir áhrifum frá ISIS-hryðjuverkasamtökunum en árásarmaðurinn hafði áður hlotið dóm fyrir stuðning við samtökin.
Um síðustu helgi var síðan heimagerðum sprengjum kastað við embættisbústað Mamdani en grunur leikur á að sú árás hafi einnig verið undir áhrifum frá ISIS.
Mike Johnson forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings var spurður hvað honum þætti um áðurnefnd ummæli flokksbræðra hans. Hann segist hafa rætt við þá og aðra þingmenn um þann tón og orðaval sem þeir viðhafi með opinberum ummælum sínum. Það sé undiralda í landinu og margir telji að það krafan um að koma á Sharía-lögum í Bandaríkjunum sé alvarlegt vandamál. Hann taki undir að það sé alvarlegt mál en þingmennirnir hafi notað orð sem hann hefði sjálfur ekki notað. Þingforsetinn svaraði hins vegar ekki spurningum fréttamanns sem spurði hverjir það væru sem stæðu fyrir því að koma Sharía-lögum á.
Þingmenn Demókrata og þá sérstaklega þeir úr þeim hópi sem eru múslimar hafa krafist þess að Johnson grípi til einhverra aðgerða gegn fjórmenningunum en ekki virðist sem að nokkuð slíkt sé í farvatninu.