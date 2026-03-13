Föstudagur 13.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum

Ritstjórn DV
Föstudaginn 13. mars 2026 21:30

Þinghús Bandaríkjanna. Mynd: Kevin McCoy - Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0

Nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins á Bandaríkjaþingi hafa viðhaft opinberlega fordómafull ummæli í garð múslima.

NBC fjallar um þetta en þar kemur fram að ummælin hafi verið birt á samfélagsmiðlum eftir nýlegar árásir múslima á bandarískri grund. Meðal þeirra er maður sem gerði árás í gærkvöldi á samkomuhús gyðinga í Michigan en tókst ekki að verða neinum að bana en lést sjálfur eftir að öryggisvörður skaut hann. Er talið að maðurinn, sem var frá Líbanon en bandarískur ríkisborgari, hafi ætlað að hefna sín vegna loftárása Ísraels á Beirút en ættingjar hans létust í árásinni.

Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás

Randy Fine sem er þingmaður í fulltrúadeildinni fyrir Flórída lýsti því yfir í færslu á X að meiri þörf væri á andúð gegn múslimum og það væri rökrétt að óttast þá. Hann hefur áður verið gagnrýndur fyrir fordómafull ummæli í garð múslima en Fine er langt til hægri í stjórnmálum og meðal hörðustu stuðningsmanna Donald Trump forseta á þingi.

Andy Ogles, fulltrúadeildarþingmaður Repúblikana frá Tennesee, sagði í færslum á samfélagsmiðlum að ekkert land væri frjálsara og öruggara vegna þess að múslimar hefðu flutt þangað og sagði komu innflytjenda til Bandaríkjanna vera ógn við þjóðaröryggi. Loks sagði hann að múslimar ættu ekkert erindi á bandaríska grund.

Brandon Gill fulltrúardeildarþingmaður Repúblikana frá Texas kallaði eftir því að engir múslimar myndu framar flytja til Bandaríkjanna.

Borgarstjórinn

Loks birti Tommy Tuberville öldungardeildarþingmaður Repúblikana frá Alabama mynd á samfélagsmiðlum af hryðjuverkaárásunum á New York borg 11. september 2001 og núverandi borgarstjóra borgarinnar, múslimanum Zohran Mamdani, með eftirfarandi texta:

„Óvinurinn er kominn inn fyrir hliðin.“

Hefur þingmaðurinn notað þessi sömu orð um borgarstjórann margsinnis og byrjaði hann á því áður en yfirstandandi stríðsástand í Miðausturlöndum hófst.

Fyrr í vikunni var ofursti í bandaríska hernum skotinn til bana í árás á háskóla í Virginíu en árásarmaðurinn var einnig drepinn en árásin er rannsökuð sem hryðjuverk undir áhrifum frá ISIS-hryðjuverkasamtökunum en árásarmaðurinn hafði áður hlotið dóm fyrir stuðning við samtökin.

Um síðustu helgi var síðan heimagerðum sprengjum kastað við embættisbústað Mamdani en grunur leikur á að sú árás hafi einnig verið undir áhrifum frá ISIS.

Mike Johnson forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings var spurður hvað honum þætti um áðurnefnd ummæli flokksbræðra hans. Hann segist hafa rætt við þá og aðra þingmenn um þann tón og orðaval sem þeir viðhafi með opinberum ummælum sínum. Það sé undiralda í landinu og margir telji að það krafan um að koma á Sharía-lögum í Bandaríkjunum sé alvarlegt vandamál. Hann taki undir að það sé alvarlegt mál en þingmennirnir hafi notað orð sem hann hefði sjálfur ekki notað. Þingforsetinn svaraði hins vegar ekki spurningum fréttamanns sem spurði hverjir það væru sem stæðu fyrir því að koma Sharía-lögum á.

Þingmenn Demókrata og þá sérstaklega þeir úr þeim hópi sem eru múslimar hafa krafist þess að Johnson grípi til einhverra aðgerða gegn fjórmenningunum en ekki virðist sem að nokkuð slíkt sé í farvatninu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“

Mest lesið

Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á

Nýlegt

Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á
Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Höskuldur var svekktur með ákvörðun Breiðabliks – „Ég er ekkert feiminn við að segja það“
Opna samtalið við Rice
Sendi Arteta skilaboð eftir að hafa gagnrýnt hann opinberlega
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig

Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“

„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“

Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Fréttir
Í gær

Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“

Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Fréttir
Í gær
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Fréttir
Í gær
„Færð bara yfir þig dembuna“
Fréttir
Í gær

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn
Fréttir
Í gær
Áhrifamáttur Menntunarsjóðs Mæðrastyrksnefndar
Fréttir
Í gær
Mikið fjör á Takkleikum í Smáralind
Fréttir
Í gær
Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum
Fréttir
Í gær

Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu

Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu
Fréttir
Í gær

Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með 15 ára stúlku um borð í skip

Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með 15 ára stúlku um borð í skip
Fréttir
Í gær
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fréttir
Í gær

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar

Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Fréttir
Í gær
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Fréttir
Í gær
Hagfræðingur segir álagningu íslensku olíufélaganna í hæstu hæðum – Ætti að vera 20 krónum lægra
Fréttir
Í gær

Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum

Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum
Fréttir
Í gær

Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt

Eldri borgarar aldrei fleiri – Börnum fækkar hratt
Fréttir
Í gær
Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?
Fréttir
Í gær
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss