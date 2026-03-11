Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu

Sænskur maður, fæddur árið 2000, stefndi íslenska ríkinu og krafðist þess að felldir yrðu úr gildi úrskurðir Útlendingastofnunar þess efnis að honum yrði vísað úr landi og hann settur í tíu ára endurkomubann til landsins.
Þessar ákvarðanir voru grundvallaðr á 95. grein laga um útlendinga en samkvæmt henni er heimilt að vísa EES- eða EFTA-borgara úr landi ef það er nauðsynlegt með skírskotun til allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigði.
Í úrskurðunum var vísað til þess að maðurinn var grunaður um að taka þátt í skipulagðri brotastarfsemi og vera meðlimur í sænskum glæpasamtökum. Einnig hefur hann verið grunaður um fjölmörg alvarleg afbrot á Íslandi og í Svíþjóð. Hann er meðal annars ákærður fyrir að taka þátt í íveikju á bíl lögreglukonu við Rekagranda árið 2023. DV hefur fjallað mikið um það mál:
Í stefnu sinni sagðist maðurinn vera saklaus af öllum kærum og ákærum en hafa þolað tilhæfulausar lögreglurannsóknir. Fram kemur í dómnum að maðurinn hefur hluta af dvöl sinni á Íslandi lifað á bótum frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar en hluta af tímanum verið í vinnu.
Það var niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur að sýkna íslenska ríkið af kröfum mannsins og brottvísun hans úr landi og tíu ára endurkomubann eru því áfram í gildi.
Dóminn má lesa hér.