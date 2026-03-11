Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi

Þetta er annað árið í röð sem Musk situr á toppnum, nú með áætlaða hreina eign upp á 839 milljarða Bandaríkjadala, sem er hæsta tala sem tímaritið hefur nokkru sinni skráð.
Auðæfi Musks hafa aukist mjög síðastliðið ár, en samkvæmt Forbes má rekja um 500 milljarða dala aukningu á auðæfum hans til hækkandi verðmats fyrirtækja hans, Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX. Síðarnefnda félagið stefnir að hlutafjárútboði á þessu ári.
Musk er jafnframt fyrsti einstaklingurinn sem Forbes metur með yfir 800 milljarða dala eignir og virðist aðeins tímaspursmál hvenær hann fer yfir þúsund milljarðana.
Milljarðamæringum á lista Forbes heldur áfram að fjölga og komast nú 3.428 einstaklingar á listann, sem er fjölgun um 400 frá því í fyrra og mesti fjöldi síðan listinn var fyrst birtur árið 1987.
Nú eiga tuttugu einstaklingar eignir upp á að minnsta kosti 100 milljarða dala, en ekki þarf að fara lengra aftur en til ársins 2017 til að finna árið þar sem enginn átt slíkan auð.
Næstir á eftir Musk á listanum eru meðstofnendur Google. Larry Page er í öðru sæti með áætlaðar eignir upp á 257 milljarða dala og Sergey Brin í því þriðja með 237 milljarða. Jeff Bezos situr í fjórða sæti með 224 milljarða og Mark Zuckerberg er í fimmta sætinu með 222 milljarða dala.
Þar á eftir koma Larry Ellison, Bernard Arnault og fjölskylda, Jensen Huang, Warren Buffet og Amancio Ortega.
Einn Íslendingur kemst á lista Forbes en það er Björgólfur Thor Björgólfsson. Samkvæmt listanum er hann í sæti 3.332 yfir ríkustu einstaklinga heims með eignir upp á milljarð dollara.
Bandaríkin halda áfram stöðu sinni sem einskonar miðstöð ofurauðmanna í heiminum. Þar eru nú skráðir 989 milljarðamæringar með samanlagt 8,4 billjónir dala í eignum. Kína fylgir á eftir með 539 milljarðamæringa og Indland með 229.
Forbes bendir jafnframt á að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi hækkað á listanum frá því á síðasta ári en þá var hann í sæti 700. Í ár er hann í sæti 645. Áætlaður auður hans jókst um 1,4 milljarða dala og er nú metinn á 6,5 milljarða dala.