Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 11. mars 2026 11:30

Elon Musk er áfram ríkasti einstaklingur heims samkvæmt úttekt Forbes á þeim ríkustu í heiminum. Donald Trump Bandaríkjaforseti hækkar frá því í fyrra og einn Íslendingur kemst á listann að þessu sinni.

Þetta er annað árið í röð sem Musk situr á toppnum, nú með áætlaða hreina eign upp á 839 milljarða Bandaríkjadala, sem er hæsta tala sem tímaritið hefur nokkru sinni skráð.

Milljarðamæringum fjölgar og fjölgar

Auðæfi Musks hafa aukist mjög síðastliðið ár, en samkvæmt Forbes má rekja um 500 milljarða dala aukningu á auðæfum hans til hækkandi verðmats fyrirtækja hans, Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX. Síðarnefnda félagið stefnir að hlutafjárútboði á þessu ári.

Musk er jafnframt fyrsti einstaklingurinn sem Forbes metur með yfir 800 milljarða dala eignir og virðist aðeins tímaspursmál hvenær hann fer yfir þúsund milljarðana.

Milljarðamæringum á lista Forbes heldur áfram að fjölga og komast nú 3.428 einstaklingar á listann, sem er fjölgun um 400 frá því í fyrra og mesti fjöldi síðan listinn var fyrst birtur árið 1987.

Nú eiga tuttugu einstaklingar eignir upp á að minnsta kosti 100 milljarða dala, en ekki þarf að fara lengra aftur en til ársins 2017 til að finna árið þar sem enginn átt slíkan auð.

Björgólfur Þór neðarlega á listanum

Næstir á eftir Musk á listanum eru meðstofnendur Google. Larry Page er í öðru sæti með áætlaðar eignir upp á 257 milljarða dala og Sergey Brin í því þriðja með 237 milljarða. Jeff Bezos situr í fjórða sæti með 224 milljarða og Mark Zuckerberg er í fimmta sætinu með 222 milljarða dala.

Þar á eftir koma Larry Ellison, Bernard Arnault og fjölskylda, Jensen Huang, Warren Buffet og Amancio Ortega.

Einn Íslendingur kemst á lista Forbes en það er Björgólfur Thor Björgólfsson. Samkvæmt listanum er hann í sæti 3.332 yfir ríkustu einstaklinga heims með eignir upp á milljarð dollara.

Bandaríkin halda áfram stöðu sinni sem einskonar miðstöð ofurauðmanna í heiminum. Þar eru nú skráðir 989 milljarðamæringar með samanlagt 8,4 billjónir dala í eignum. Kína fylgir á eftir með 539 milljarðamæringa og Indland með 229.

Forbes bendir jafnframt á að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi hækkað á listanum frá því á síðasta ári en þá var hann í sæti 700. Í ár er hann í sæti 645. Áætlaður auður hans jókst um 1,4 milljarða dala og er nú metinn á 6,5 milljarða dala.

