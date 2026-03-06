Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann

Samþykkt var á fundi bæjarráðs Hafnarfjarðar í gær að dómur Héraðsdóms Reykjaness, í máli starfsmanns bæjarins sem vann í tímavinnu og voru dæmdar vangreiddar persónuuppbætur, muni hafa fordæmisgildi fyrir aðra einstaklinga í sömu stöðu. Áður hafði bærinn hafnað því að dómurinn ætti að eiga við um aðra en umræddan einstakling. Gagnrýndi Hlíf, verkalýðsfélag umræddra starfsmanna, bæjaryfirvöld harðlega og boðaði frekari málarekstur og formaður félagsins sagði þessa framgöngu bæjarins enn eitt merkið um að hann væri farinn að beita launafólk aukinni hörku.
Verkalýðsfélagið Hlíf sendi í vikunni frá sér harðorða fréttatilkynningu vegna málsins. Þar kom fram að að í nóvember árið 2024 hafi félagið stefnt Hafnarfjarðarbæ, vegna vangoldinna persónuuppbóta starfsmanns sem hafði verið ráðinn í tímavinnu og starfað samkvæmt ráðningarsamningi frá 20. september 2019, þar til í júlí 2024.
Hlíf boðaði frekari málarekstur vegna einstaklinga í sömu stöðu og starfsmaðurinn sem dómsmálið snerist um. Formaður félagsins, Eyþór Árnason, sagði að það hlytu að teljast tíðindi að þriðja stærsta sveitarfélag landsins teldi sig ekki þurfa að fylgja leiðsögn dómstóla:
„Annars endurspeglar þetta þá auknu hörku í garð almenns launafólks sem við teljum okkur verða vör við hjá Hafnarfjarðarbæ,“ var haft eftir Eyþóri í tilkynningunni.
Í kjölfarið hefur bæjaryfirvöldum snúist hugur og í fundargerð bæjarráðs segir að það samþykki að dómurinn hafi fordæmisgildi gagnvart öðrum starfsmönnum í sömu stöðu og feli sviðsstjóra stjórnsýslusviðs að ganga frá uppgjöri við viðkomandi starfsmenn.
Fulltrúar Samfylkingarinnar, sem er í minnihluta, lögðu fram bókun á fundinum þar sem segir að upplýst hafi verið í fjölmiðlum að hópur tímavinnu starfsmanna bæjarins, sem séu félagar Hlíf, hafi ekki notið umsaminna kjara:
„Nýlegur úrskurður héraðsdóms í kjaradeilu starfsmanns og Hafnarfjarðarbæjar leiddi í ljós, að vinnuveitandi, Hafnarfjarðarbær, var dæmdur til greiðslu umtalsverðra upphæða. Mikilvægt er að rétt sé rétt og að ógreiddar kjarabætur verði inntar af hendi til starfsfólks bæjarins, skv. niðurstöðu dómsins. Þú deilir ekki við dómarann. Jafnaðarmenn fagna því að um málið sé samstaða í bæjarráði og að frá málinu verði gengið með sanngjörnum og réttmætum hætti.“