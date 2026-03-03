fbpx
Fréttir

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 3. mars 2026 08:00

Algengt er að erlendir karlmenn falli fyrir barstelpum en enda svo auralausir eftir nokkra mánuði. Mynd/Getty

Borgin Pattaya í Tælandi hefur verið kölluð ýmislegt, svo sem syndabæli, paradís, sódóma eða Disneyland klámsins. Vestrænir ferðamenn koma þangað í stríðum straumum, oft fullorðnir einstæðir karlmenn í ekkert allt of fallegum erindagjörðum.

Nú er greint frá eiginlegum faraldri sjálfsvíga í borginni, sem liggur austan megin við höfuðborgina Bangkok. Eins og segir í breska blaðinu The Daily Star hafa lygilega margir erlendir karlmenn fundist látnir eftir að hafa varpað sér fram af svölum hárra bygginga.

Flugklúbburinn

Margar milljónir ferðamanna heimsækja Pattaya á hverju ári. Daily Star gerir ráð fyrir að um ein milljón Breta hafi heimsótt Tæland árið 2025 og mikill fjöldi þeirra fer til Pattaya. Einkum karlmenn, en borginni hefur verið lýst sem stærstu kynlífsiðnaðarborg heims. Það er vegna fjölda „rauðra hverfa“, kynlífsklúbba og annarra slíkra staða þar sem gert er út á nekt, klám og vændi. Talið er að allt að 70 prósent erlendra ferðamanna í borginni séu karlar og margir þeirra stunda þessa staði.

Auk Breta eru til að mynda Þjóðverjar, Rússar og Kínverjar mjög fjölmennir í borginni. Margir þeirra setjast að, sumir til að lifa í sollinum. En þá getur paradísin fljótt breyst í helvíti á jörð.

Í ljós kemur að sjálfsvígstíðni aðfluttra í Pattaya er fimm sinnum hærra en landsmeðaltalið í Tælandi. Þá er sú aðferð að kasta sér fram af svölum hótels eða hárrar byggingar skuggalega algeng. Svo algeng að farið er að tala um „Flugklúbbinn í Pattaya.“

Eyðslufyllerí

Sem dæmi eru nefnd sorgleg örlög Quentin Griffiths, einum af stofnendum fataverslunarinnar ASOS. Griffiths, sem var 58 ára að aldri, framdi sjálfsvíg með því að stökkva fram af svölum á 17. hæð. En hann var að ganga í gegnum erfiðan skilnað og hafði verið sakaður um fjárdrátt.

Þá er sagt frá öðrum manni, hinum 68 ára Alan Andrews frá Wales, sem flúði frá Pattaya og býr nú í suðurhluta Tælands.

„Ég varð að komast frá Pattaya. Þessi staður drepur þig,“ sagði hann. „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu. Ef þú vilt lifa eins og milljónamæringur í tvær vikur, gott og vel. Skemmtu þér. En ef þú vilt lifa lengi, haltu þig frá börunum. Stelpurnar taka allt sem þú átt. Ef þú hefur ekki lengur efni á þessum lífsstíl þá er stutt í þunglyndið.“

Það eru einmitt örlög margra. Það er villt eyðslufyllerí í stuttan tíma en síðan þegar þeir hafa ánetjast lífsstílnum þá hafa þeir ekki lengur efni á honum. Við tekur einmanaleiki og tómleikatilfinning.

Falla fyrir barstelpu

„Margir flytja til Pattaya en hafa svo ekkert að gera,“ segir Alan. „Hanga allan daginn og fara svo á barinn á kvöldin til að finna félagsskap. Ég þekki tugi manna sem hafa komið haldandi að þetta sé paradís. En eftir sex mánuði eru þeir rúnir inn að skinni. Margir Bretar falla fyrir einhverri tælenskri barstelpu og svo fer allt á annan endann.“

Pattaya er alræmt syndabæli.

Segir hann algengt að þessir menn eyði oft sparifénu sínu í að kaupa eða byggja hús fyrir þær og kaupi fyrir þær bíl. En síðan sé þeim sparkað út þegar þær taki saman við gamla tælenska kærastann sinn.

„Fyrir hvern hamingjusamlega giftan útlending eru að minnsta kosti 20 sem hafa misst allt,“ segir hann.

Eiga ekki fyrir farinu heim

Steven Acreman er bareigandi í Pattaya og hann hefur séð dökku hliðar borgarinnar og skelfileg örlög margra útlendinga. Fjárhagsleg brotlending og ástarsorg er algengasta orsökin fyrir sjálfsvígi.

„Þeir sem stökkva fram af svölum gera það yfirleitt út af peningum,“ segir Steven. „Það er eftir að tælenska kærastan eða eiginkonan er búin að tæma allt. Ég þekki marga sem hafa verið plataðir. Ómeðhöndlaðir andlegir erfiðleikar eru einnig vandamál. Ég sé þá mikið í Pattaya. Menn sem ættu ekki að vera í landinu en eiga ekki fyrir farinu heim. Sumir vilja heldur ekki fara heim.“

Segir hann að borgin sem slík sé fíkniefni.

„Pattaya er fíkn og fólk gerir ótrúlegustu hluti til að fá að vera áfram. Það vindur upp á sig á hættulegan hátt og sumum finnst eina leiðin út vera að stökkva,“ segir bareigandinn.

Þegar maður finnst eftir að hafa hrapað úr húsi er yfirleitt gert ráð fyrir sjálfsvígi. Í einstökum tilvikum hefur verið grunur um fólskuverk en enginn hefur hlotið dóm fyrir morð af þessu tagi í Pattaya.

Lyf og áfengi

Lögregluvarðstjórinn Anek Sarathongyu segir marga þætti skoðaða þegar svona mál koma upp.

„Við finnum oft kvíðalyf á staðnum, þunglyndislyf eða önnur lyf,“ segir hann. „Svo finnum við einnig oft áfengi og efni eins og kannabis á herbergi hins látna. Við vitum ekki hvaða persónulegu erfiðleika allir eru að ganga í gegnum.“

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.

