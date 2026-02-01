fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 09:30

Mynd: Markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Páll Pálsson. fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. hefur reglulega tekið saman og birt upplýsingar um meðalfermetraverð fasteigna eftir hverfum og póstnúmerum. Tölurnar eru breytilegar eftir hverfum og tímasetningum. 

Nýlega birti DV lista Páls yfir fimm dýrustu og fimm ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu árið 2025:

Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu

Meðalfermetraverð allra póstnúmera á höfuðborgarsvæðinu árið 2025 má sjá hér fyrir neðan. Auk þess tók Páll saman meðalfermetraverð á einbýli og fjölbýli eftir póstnúmerum.

Dýrasta póstnúmerið hvað einbýli varðar er póstnúmer 105, þegar litið er til meðalfermetraverðs árið 2025, þar sem meðalfermetraverð er 977.000 kr.
Póstnúmerið er Holta- og Hlíðahverfið.

Ódýrasta póstnúmerið hvað einbýli varðar er póstnúmer 111, þar sem meðalfermetraverð er 516.000 kr.
Póstnúmerið er Berg-, Fell-, og Hólahverfin í Breiðholti.

Dýrasta póstnúmerið hvað fjölbýli varðar er póstnúmer 102, þegar litið er til meðalfermetraverðs árið 2025, þar sem meðalfermetraverð er 941.000 kr.
Póstnúmerið er nýja Valshverfið, Skerjafjörðurinn, og götur í Vatnsmýrinni við Háskóla Íslands.

Ódýrasta póstnúmerið hvað fjölbýli varðar er póstnúmer 111, þar sem meðalfermetraverð er 660.000 kr.
Póstnúmerið er Berg-, Fell-, og Hólahverfin í Breiðholti.

Séð yfir hluta af Fellahverfinu.

Garðabær

Póstnúmer 210 : 845.000 kr.

Einbýli : 786.000 kr.

Fjölbýli : 860.000 kr.

Póstnúmer 225 : 700.000 kr.

Einbýli : 730.000 kr.

Fjölbýli : 792.000 kr.

Garðabær.

Kópavogur

Póstnúmer 200 :  803.000 kr.

Einbýli : 695.000 kr.

Fjölbýli : 825.000 kr.

Póstnúmer 201 : 790.000 kr.

Einbýli : 892.000 kr.
Fjölbýli : 790.000 kr.

Póstnúmer 203 : 732.000 kr.

Einbýli :  772.000 kr.

Fjölbýli :  730.000 kr.

Kópavogur

Mosfellsbær

Póstnúmer 270 : 747.000 kr.

Einbýli : 717.000 kr.

Fjölbýli : 806.000 kr.

Mosfellsbær. Mynd: Mosfellsbær

Hafnarfjörður

Póstnúmer 220: 688.000 kr.

Einbýli : 690.000 kr.

Fjölbýli : 700.000 kr.

Póstnúmer 221 : 731.000 kr.

Einbýli : 700.000 kr.

Fjölbýli : 778.000 kr.

Hafnarfjörður. Mynd: FB-síða Hafnarfjarðar.

Seltjarnarnes

Póstnúmer 170 : 870.000 kr.

Serbyli 850.000 kr.

Fjölbýli 890.000 kr.

Seltjarnarnes. Mynd: Seltjarnarnes.is

Reykjavík : 786.000 kr.

Póstnúmer 101 : 930.000 kr.

Einbýli : 775.000 kr.

Fjölbýli : 937.000 kr.

 

Póstnúmer 102 : 940.000 kr.

Einbýli : 896.000 kr.

Fjölbýli : 941.000 kr.

 

Póstnúmer 103 : 840.000 kr.

Einbýli : 721.000 kr.

Fjölbýli : 850.000 kr.

 

Póstnúmer 104 : 773.000 kr.

Einbýli : 756.000 kr.

Fjölbýli : 783.000 kr.

 

Póstnúmer 105 : 853.000 kr.

Einbýli : 977.000 kr.

Fjölbýli : 858.000 kr.

Horft yfir hluta Hlíðahverfis. Mynd: Reykjavíkurborg/Róbert Reynisson

Póstnúmer 107 : 872.000 kr.

Einbýli : 857.000 kr.

Fjölbýli ; 872.000 kr.

 

Póstnúmer 108 : 788.000 kr.

Einbýli :  777.000 kr.

Fjölbýli : 809.000 kr.

 

Póstnúmer 109 : 645.000 kr.

Einbýli : 634.000 kr.

Fjölbýli : 663.000 kr.

 

Breiðholt. Mynd: Reykjavíkurborg.

 

Póstnúmer 110 : 734.000 kr.

Einbýli : 688.000 kr.

Fjölbýli ; 772.000 kr.

 

Póstnúmer 111 : 645.000 kr.

Einbýli : 516.000 kr.

Fjölbýli : 660.000 kr.

 

Póstnúmer 112 : 751.000 kr.

Einbýli 760.000 kr.

Fjölbýli : 753.000 kr.

 

Póstnúmer 113 : 731.000 kr.

Einbýli 680.000 kr.

Fjölbýli 742.000 kr.

Grafarholt og Úlfarsárdalur. Mynd: Reykjavíkurborg

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Fréttir
Í gær
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Fréttir
Í gær
Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“
Fréttir
Í gær
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Fréttir
Í gær
Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug
Fréttir
Í gær
Íslendingar keppa um bronsið á sunnudaginn eftir tap gegn Dönum

Mest lesið

Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta
Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman
Vill láta reka Arne Slot ekki seinna en í dag
Uppákoma á Alþingi – Hótaði að vísa Jóni Gunnarssyni úr þingsalnum
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Greina frá því hvað Haaland og Salah greiddu í skatta – Eru á toppnum í Bretlandi
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fyrrum leikmaður City og Liverpool tekur við liði í vandræðum
Musk bregst við Epstein-póstunum óþægilegu – Segist vera himinlifandi að gögnin séu komin fram
Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire
Fréttir
Í gær
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Fréttir
Í gær

Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa

Áralangri deilu á Húsavík um tugi milljóna lokið með sigri hvalaskoðunarrisa
Fréttir
Í gær
Verulega ósáttur við breytingar á Eddunni – „Gefur ranga og ósanngjarna mynd“
Fréttir
Í gær
Valentin fékk þungan dóm
Fréttir
Í gær

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Fréttir
Í gær

Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur

Segir heilbrigðiskerfið þvælast fyrir sér og krefur Ölmu um úrbætur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Miklum verðmætum stolið frá Benedikt – „Grunsamlegur maður hlýtur að hafa sést á ferðinni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur

Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óður til æskunnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Furðar sig á þessu varðandi áfengisgjöldin – „Ísland er æ meira úr takti við önnur ríki“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað

Fyrirspurn um stæði fyrir hreyfihamlaða við skólann hafnað
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af

Var ekki í jafn góðu formi og lögreglumennirnir sem hann reyndi að stinga af
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Nærri þúsund manns á ári synjað um þjónustu VIRK
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum

Bað um skilning Vinnumálastofnunar vegna erfiðra veikinda eiginkonunnar en var samt beittur viðurlögum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sauð upp úr á Ölveri – Vogabúi á sextugsaldri ákærður
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sesselía leiðir nýtt svið hjá Högum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum

Díana í Pussy Riot orðin íslenskur ríkisborgari ásamt 35 öðrum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni

Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Afi sýknaður af ákæru um að hafa beitt barnabarn sitt ofbeldi
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“

Gaupi talar aldrei við landsliðsþjálfarann, son sinn, á leikdegi – „Ég er ekki maður sem liggur í honum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Slysavarnafélag Íslands er 98 ára – Sjáðu einstakar myndir úr sögu félagsins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þorvaldur segir Dani kokhrausta: „Fílingurinn“ er sá að þennan leik eigi þeir að vinna
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt

Miklar hækkanir í lágvöruverðsverslunum í byrjun árs – Gos og brauðmeti hækkar skarpt
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”

„Nú er ég hræddur um að einhver hafi fengið sleggjuna í trýnið”
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gagnrýna rannsókn lögreglu á alvarlegri líkamsárás á Þjóðhátíð