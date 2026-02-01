Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Páll Pálsson. fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. hefur reglulega tekið saman og birt upplýsingar um meðalfermetraverð fasteigna eftir hverfum og póstnúmerum. Tölurnar eru breytilegar eftir hverfum og tímasetningum.
Nýlega birti DV lista Páls yfir fimm dýrustu og fimm ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu árið 2025:
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Meðalfermetraverð allra póstnúmera á höfuðborgarsvæðinu árið 2025 má sjá hér fyrir neðan. Auk þess tók Páll saman meðalfermetraverð á einbýli og fjölbýli eftir póstnúmerum.
Dýrasta póstnúmerið hvað einbýli varðar er póstnúmer 105, þegar litið er til meðalfermetraverðs árið 2025, þar sem meðalfermetraverð er 977.000 kr.
Póstnúmerið er Holta- og Hlíðahverfið.
Ódýrasta póstnúmerið hvað einbýli varðar er póstnúmer 111, þar sem meðalfermetraverð er 516.000 kr.
Póstnúmerið er Berg-, Fell-, og Hólahverfin í Breiðholti.
Dýrasta póstnúmerið hvað fjölbýli varðar er póstnúmer 102, þegar litið er til meðalfermetraverðs árið 2025, þar sem meðalfermetraverð er 941.000 kr.
Póstnúmerið er nýja Valshverfið, Skerjafjörðurinn, og götur í Vatnsmýrinni við Háskóla Íslands.
Ódýrasta póstnúmerið hvað fjölbýli varðar er póstnúmer 111, þar sem meðalfermetraverð er 660.000 kr.
Póstnúmerið er Berg-, Fell-, og Hólahverfin í Breiðholti.
Garðabær
Póstnúmer 210 : 845.000 kr.
Einbýli : 786.000 kr.
Fjölbýli : 860.000 kr.
Póstnúmer 225 : 700.000 kr.
Einbýli : 730.000 kr.
Fjölbýli : 792.000 kr.
Póstnúmer 200 : 803.000 kr.
Einbýli : 695.000 kr.
Fjölbýli : 825.000 kr.
Póstnúmer 201 : 790.000 kr.
Einbýli : 892.000 kr.
Fjölbýli : 790.000 kr.
Póstnúmer 203 : 732.000 kr.
Einbýli : 772.000 kr.
Fjölbýli : 730.000 kr.
Póstnúmer 270 : 747.000 kr.
Einbýli : 717.000 kr.
Fjölbýli : 806.000 kr.
Póstnúmer 220: 688.000 kr.
Einbýli : 690.000 kr.
Fjölbýli : 700.000 kr.
Póstnúmer 221 : 731.000 kr.
Einbýli : 700.000 kr.
Fjölbýli : 778.000 kr.
Póstnúmer 170 : 870.000 kr.
Serbyli 850.000 kr.
Fjölbýli 890.000 kr.
Póstnúmer 101 : 930.000 kr.
Einbýli : 775.000 kr.
Fjölbýli : 937.000 kr.
Póstnúmer 102 : 940.000 kr.
Einbýli : 896.000 kr.
Fjölbýli : 941.000 kr.
Póstnúmer 103 : 840.000 kr.
Einbýli : 721.000 kr.
Fjölbýli : 850.000 kr.
Póstnúmer 104 : 773.000 kr.
Einbýli : 756.000 kr.
Fjölbýli : 783.000 kr.
Póstnúmer 105 : 853.000 kr.
Einbýli : 977.000 kr.
Fjölbýli : 858.000 kr.
Póstnúmer 107 : 872.000 kr.
Einbýli : 857.000 kr.
Fjölbýli ; 872.000 kr.
Póstnúmer 108 : 788.000 kr.
Einbýli : 777.000 kr.
Fjölbýli : 809.000 kr.
Póstnúmer 109 : 645.000 kr.
Einbýli : 634.000 kr.
Fjölbýli : 663.000 kr.
Póstnúmer 110 : 734.000 kr.
Einbýli : 688.000 kr.
Fjölbýli ; 772.000 kr.
Póstnúmer 111 : 645.000 kr.
Einbýli : 516.000 kr.
Fjölbýli : 660.000 kr.
Póstnúmer 112 : 751.000 kr.
Einbýli 760.000 kr.
Fjölbýli : 753.000 kr.
Póstnúmer 113 : 731.000 kr.
Einbýli 680.000 kr.
Fjölbýli 742.000 kr.