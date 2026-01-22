Íslenskur karlmaður taldi sig eiga fullan rétt á að birta nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni – „I think you will like it“

Íslenskur karlmaður hefur verið sakfelldur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir kynferðisbrot með því að birta opinberlega nektarmyndir af fyrrverandi kærustu sinni sem er bresk. Hafði maðurinn meðal annars birt myndirnar á Instagram og sagt konunni að hann ætlaði að halda listsýningu.
DV greindi frá ákæru í málinu í nóvember síðastliðnum.
Opnaði Instagram-síðu með nektarmyndum af fyrrverandi kærustu sinni – Sagðist vera að halda myndlistarsýningu
Brotin framdi maðurinn á árunum 2020-2021. Hann var ákærður fyrir kynferðisbrot og stórfelldar ærumeiðingar í nánu sambandi. Hann sendi konunni nokkurn fjölda tölvupósta með hinu viðkvæma myndefni og hótaði í sumum póstanna að birta það. Sagði hann við konuna að um listsýningu yrði að ræða og sagðist viss um að hún yrði ánægð:
„I think you will like it.“
Hann birti síðan, samkvæmt ákæru, alls 53 myndir af konunni á Instagram, myndasafni sínu á Google og á vefsíðunni Flickr en hún var nakin á nánast öllum þeirra. Loks sendi hann vinkonu konunnar tölvupóst sem var stílað á helstu fjölmiðlum Bretlands þar sem komu fram viðkvæmar upplýsingar um konuna og foreldra hennar.
Konan lagði fram kæru í lok árs 2020. Hún sagðist hafa verið í fjarsambandi með manninum frá janúar 2020 og fram til júní 2020 en þá komið hingað til lands og dvalið hjá manninum þar til í september það ár. Fór hún þá aftur til Bretlands og til stóð að maðurinn kæmi með henni. Á flugvellinum hafi hann hins vegar tjáð henni að hann myndi koma til hennar um þremur vikum síðar. Sagði konan að henni hefði þótt framganga mannsins furðuleg og ekki líkað hegðun hans og í kjölfarið slitið sambandinu. Á meðan fjarsambandinu hafi staðið hafi hún meðal annars sent manninum kynferðislegt myndefni og ítrekað að það væri eingöngu ætlað honum og hann hafi samþykkt það. Sumar myndanna tók maðurinn af konunni hér á landi.
Konan sagði að í desember 2020 hafi hún fengið skilaboð frá manninum sem hún hafi ekki svarað og þá hafi hann líklega reiðst. Í kjölfarið hafi hann upplýst hana um að hann hefði tekið upp öll kynferðisleg samskipti þeirra á Facetime og hefði í fórum sínum mikið magn af kynferðislegu myndefni af henni. Hafi hann greint henni frá því að allt myndefnið sem hann hefði undir höndum yrði birt opinberlega. Lýsti hún einnig margvíslegri áreitni af hálfu mannsins með meðal annars ítrekuðum símtölum.
Við skýrslutöku hjá lögreglu vildi maðurinn meðal annars meina að konan hefði veitt samþykki sitt fyrir því að hann tæki allar myndir sem hann tók af henni og hann myndi birta þær. Tjáði maðurinn lögreglu að hann ætti myndirnar og væri í fullum rétti að birta þær. Hafi hann viljað sýna konunni að hún stjórnaði ekki ferðinni. Játaði hann að hafa sent breskum fjölmiðlum bréf um persónulega hagi konunnar:
„Til að ýta við þessu máli.“
Sagði hann konuna hafa svikið sig með því að hefja samband við aðra konu á meðan sambandi hans og hennar stóð.
Fyrir dómi vildi maðurinn meina að hann og konan hefðu aldrei verið formlega par en við skýrslutökur hjá lögreglu sagðist hann þó svarað beiðni hennar um að þau yrðu það játandi. Staðfesti maðurinn birtingu myndanna og taldi sig hafa fullt leyfi til þess. Hefði tilgangurinn verið sá að minna konuna á það sem hún hefði gert.
Fyrir dómi lýsti konan því meðal annars að framganga mannsins hefði skaðað rekstur hennar og kostað hana viðskipti. Maðurinn hefði haft samband við viðskiptafélaga hennar og veitt viðkomandi rangar upplýsingar. Neitaði hún því alfarið að hafa nokkurn tímann samþykkt að maðurinn myndi birta myndirnar eins og hann hélt fram. Hefði þetta verið henni mikið áfall. Hún hafi kennt sjálfri sér um í fyrstu þar sem hún hafi treyst manninum of mikið en eftir að hafa sótt sálfræðimeðferð skilji hún nú að þetta hafi ekki verið henni að kenna. Sagði hún manninn hættan að áreita sig og þau hafi ekki talað saman síðan 2021.
Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur segir meðal annars að framburður mannsins hafi verið á reiki um nokkur atriði meðal annars um afstöðu hans til beiðni konunnar um að þau yrðu par. Þá hafi skýringar hans að sumu leyti verið óskýrar og þá aðallega hvað varði meinta heimild hans til að birta myndir af konunni og lýsing hans á því sem olli því að hann sýndi af sér þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir og hverju hann hefði ætlað að ná fram með henni. Framburður konunnar hafi í meginatriðum verið stöðugur í gegnum meðferð málsins og í samræmi við það sem fram komi í ákæru.
Þar sem vafi leiki á að þau hafi verið nákomin í skilningi hegningarlaga sé hins vegar ekki hægt að sakfella manninn fyrir stórfelldar ærumeiðingar í nánu sambandi eins og hann hafi verið ákærður fyrir. Dómurinn tók hins vegar framburð mannsins um að konan hefði samþykkt birtingu myndanna ekki trúanlegan og taldi sannað á grundvelli framburðar konunnar að maðurinn hefði ekki haft heimild til að birta myndirnar. Ásetningur mannsins hafi verið einbeittur. Hann hafi stofnað nýja reikninga á Instagram til að geta haldið birtingu myndanna áfram eftir að eldri reikningar voru teknir niður. Maðurinn hafi haldið áfram að birta myndir eftir að hann var fyrst handtekinn vegna málsins og verið þá greint frá því að konan vildi ekki að hann væri að birta myndirnar. Um hafi verið að ræða alvarlegt trúnaðarbrot gagnvart konunni.
Var því maðurinn sýknaður af ákæru fyrir stórfelldar ærumeiðingar og það átti einnig við um bréf hans til fjölmiðla í Bretlandi en sakfelldur fyrir kynferðisbrot með því að dreifa hinu kynferðislega myndefni af konunni án hennar samþykkis. Hann var þó ekki sakfelldur fyrir öll kynferðisbrotin sem hann var ákærður fyrir þar sem ákæruvaldið byggði á því að maðurinn hefði með hluta brotanna gerst einnig brotlegur við tiltekin ákvæða enskra laga þar sem hann hefði brotið á konunni meðan hún var heima hjá sér í Englandi. Taldi dómurinn gögn málsins ekki sýna fram á hann ætti að hljóta í ljósi þessa tvöfalda refsingu og var því sýknaður af þessu tilteknu brotum.
Í ljósi þess að maðurinn hafði ekki áður hlotið dóm, alvarleika brotanna sem hann var sakfelldur fyrir og tafa á málsmeðferð hjá lögreglu og ákæruvaldi þótti við hæfi að dæma manninn í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi.