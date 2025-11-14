Jón Viðar segir Nadine þurfa að beina reiðinni að eiginmanninum

Myndbirting Vísis með frétt af Snorra Mássyni, varaformanni Miðflokksins með tveggja ára son sinn í fanginu hefur vakið mikla athygli og umræðu í dag. Snorri og eiginkona hans Nadine Yaghi, sem bæði hafa starfað sem blaðamenn og þar á meðal bæði á Vísi, eru allt annað en sátt við fréttamiðillinn Vísi fyrir að nota umrædda sem forsíðumynd um umfjöllun um meintan rasisma Snorra.
Segjast þau bæði hafa óskað eftir því við Vísi að breyta um mynd en því hafi miðillinn neitað.
Sitt sýndist hverjum um myndbirtinguna, margir fundu Vísi allt til foráttu meðan aðrir bentu á að Snorri hefði leyft myndatöku af sér í pontu með soninn í fanginu á Landsfundi Miðflokksins og jafnvel deilt myndinni á eigin samfélagsmiðlum.
Að lokum fór svo að Vísir brást við athugasemdum og skipti um mynd kl. 15.10, en fréttin birtist kl. 6.46 í morgun.
Gagnrýnandinn Jón Viðar Jónsson var harðorður í athugasemd við færslu Nadine fyrr í dag og sagði Vísi í fullum rétti til að nota myndina. Hún yrði að beina reiði sinni að eiginmanninum með það hversu óviðeigandi myndbirtingin af syninum væri.
„Það er Snorri sem stillir sér upp og lætur taka af sér myndir með barnið í fanginu við pólitískt tækifæri. Hvað honum gekk til með því veit ég ekki og varðar svo sem ekki neitt um. En vefurinn er í fullum rétti að nota þessa mynd. Þess vegna átt þú það við Snorra en ekki blaðið hversu óviðeigandi þetta er.“
Bendir Jón Viðar máli sínu til stuðnings að margt framáfólk, sem starfa sinna vegna er mikið í fjölmiðlum hafi gætt þess vandlega að halda börnum sínum utan sviðsljóssins, meðal annars allir forsetar Íslands.
„Þegar Vigdís varð forseti var fjölmiðlabyltingin rétt að hefjast, miðlarnir að verða ágengari og ósvífnari og sú „þróun“ hefur sannarlega haldið áfram. Vigdís sá af sínu hyggjuviti strax hvert þessi nýja nálgun gæti leitt og ræddi þetta ma í einhverju viðtali, að mig minnir. Þó að kastljós fjölmiðla geti verið ljúft um stund, þá hefur það ýmislegt miður skemmtilegt í för með sér. – En sem sagt: þessi myndbirting er algerlega á ábyrgð Snorra. Vonandi lærið þið bæði af því.“