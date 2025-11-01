Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna

Þrotabú verktakafyrirtækisins Brotafls hefur farið fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi við Stekkjarflöt 2 í Garðabæ sem er í eigu Þórkötlu Ragnarsdóttur, annars af fyrrum eigendum fyrirtækisins. Er sölunni, sem auglýst er í Lögbirtingablaðinu, á eigninni ætlað að standa undir ógreiddum kröfum að upphæð um 203 milljónir króna.
Þórkatla átti og rak Brotafl ásamt eiginmanni sínum, Sigurjóni G. Halldórssyni þar til félagið var úrskurðað gjaldþrota árið 2017. Voru þau hluti af fimm manna hópi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna hjá fyrirtækjunum Brotafl, Kraftbindingar og Starfsmenn ehf. sem var ákærður fyrir stórfelld skattalagabrot og brot á bókhaldslögum.
Þórkatla og Sigurjóni voru bæði sakfelld í héraði og hlutu háar sektir og skilorðsbunda fangelsisdóma. Þau áfrýju dómnum til Landsréttar en þar var Þórkatla sýknuð en Sigurjón hlaut 15 mánaða skilorðsbundinn dóm auk þess sem honum var gert að greiða þrotabúinu 64 milljónir króna.
Uppgjör þrotabúsins hefur staðið yfir í rúm átta ár en ætla má að skiptin séu nú á lokametrunum.