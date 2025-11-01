fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós

Kristinn H. Guðnason
Laugardaginn 1. nóvember 2025 20:00

Loks er vitað hver byssumaðurinn var.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Síðasti gyðingurinn í Vinnitsa“ er á meðal þekktustu ljósmyndum sem teknar voru í seinni heimsstyrjöldinni og sýna vel hryllingin sem fórnarlömb nasistanna máttu þola. Á myndinni má sjá þýskan hermann taka gyðing af lífi við bakka fjöldagrafar. Í áratugi hefur ekki verið vitað hver byssumaðurinn var en nú er ráðgátan leyst með aðstoð gervigreindar.

„Samsvörunin, miðað við allt sem ég heyri frá tæknifólki, er óvenju mikil hvað prósentuna sem algóritminn sendir út,“ segir þýski sagnfræðingurinn Jürgen Matthäus við breska blaðið The Guardian. En hann er sá sem komst að því hver byssumaðurinn var.

Ásækjandi ljósmynd

Í áratugi hefur ljósmyndin ásótt fólk. Bæði uppgjafarsvipur gyðingsins sem verið er að taka af lífi og kaldur svipur morðingjans. En lítið hefur verið vitað um hana.

Titill myndarinnar, „Síðasti gyðingurinn í Vinnitsa“, gaf til kynna að hún hefði verið tekin í Vinnitsa héraði í vesturhluta Úkraínu, þáverandi Sovétríkjunum. En um þær lendur fóru útrýmingarsveitir nasista (Einsatzgruppen) eins og engisprettufaraldur og eirðu engu. Fjöldamorð á gyðingum voru þar algeng líkt og annars staðar á hernumdum svæðum. Talið var að myndin hafi verið tekið einhvern tímann á árunum 1941 til 1943.

35 ára grunnskólakennari

Í rannsókn sem birt var í tímaritinu Journal of Historical Studies kemur fram að þetta fjöldamorð hafi ekki átt sér stað í Vinnitsa heldur í Berdychiv, norðar í Úkraínu, þann 28. júlí árið 1941. Hafði sveitinni, Einsatzgruppe C, verið falið það verkefni að hreinsa svæðið af gyðingum og kommúnistum áður en foringinn sjálfur, Adolf Hitler, kæmi í heimsókn.

Myndin í fullri stærð

Byssumaðurinn var maður að nafni Jakobus Onnen. Onnen var fæddur árið 1906 í bænum Tichelwarf, nálægt Emden við hollensku landamærin, og hefur því verið um 35 ára þegar hann framdi þetta ódæði ásamt félögum sínum í sveitinni.

Onnen hafði gengið í Nasistaflokkinn tíu árum áður, árið 1931, en fyrir stríðið starfaði hann sem grunnskólakennari og kenndi ensku, frönsku og leikfimi.

Tilviljun

En hvernig uppgötvaðist þetta? Það var árið 2023 sem filma með sömu ljósmynd fannst fórum austurrísks hermanns með ártali og staðsetningu. Hægt var að sannreyna þetta vegna þess að á myndinni sjást byggingar.

Þegar Matthäus fór að skoða málið gat hann ekki varist þeirri hugsun að byssumaðurinn á myndinni líktist föðurbróður eiginkonu hans, áðurnefndum Onnen. Lét hann því bera myndina saman við fjölskyldumyndir af honum og þá sást þessi mikla samsvörun.

Þýski sagnfræðingurinn Jürgen Matthäus

Matthäus þakkar samt ekki aðeins gervigreindinni að hafa staðfest þetta. Hann segir að hið mannlega verði að koma að til að gera uppgötvanir sem þessa.

Drepinn af kommúnistum

Að sögn Matthäus var Onnen heittrúaður nasisti og SS maður. Hann var í fremstu víglínu helstu ódæðisverka nasistanna, svo sem í dauðabúðunum í Dachau og í hernumdu Póllandi. Loks gekk hann í áðurnefnda Einsatzgruppe C, sem framdi voðaverk á hernumdum svæðum í Sovétríkjunum.

Þrátt fyrir að vera kaldrifjaður morðingi þá náði hann aldrei að verða annað en óbreyttur hermaður í sveitinni. Hann var drepinn af kommúnistum í Zhytomyr héraði í Úkraínu árið 1943.

Næsta verkefni

„Ég tel að þessi ljósmynd ætti að vera jafn mikilvæg og myndin af hliðinu í Auschwitz, því hún sýnir okkur hvernig morðinginn og hinn myrti mætast,“ segir Matthäus.

Enn þá er ekki vitað hver hinn krjúpandi maður er á ljósmyndinni. Matthäus segir að það sé næsta verkefni hjá honum að komast að því.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 12 mínútum
Báru kennsl á byssumanninn á frægri ljósmynd með gervigreind – Nokkuð óvænt kom í ljós
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Leikskólastarfsmaður játaði líkamsárás gegn fjögurra ára barni – Þurfti að líma höfuðið saman
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fiskabúr sprakk á veitingastað og lifandi fiskar út um allt
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Í gær
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Fréttir
Í gær
Handteknir fyrir að selja fjölda ólögráða ungmenna fölsuð skilríki

Mest lesið

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Rannsóknarlögreglumaðurinn Guðjón: Fólk hefur tapað tugum milljóna á þessum svindlum
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild
Valur riftir samningi Lundemo
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
Fréttir
Í gær
Lögreglan leitar að þessu fólki
Fréttir
Í gær

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið

Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið
Fréttir
Í gær
Friðjón segir Snorra vilja gera Ísland fátækt aftur og sakar þingmanninn um hræðsluáróður
Fréttir
Í gær
Elías segir að snjómokstri hafi farið aftur – Þetta sé lausnin á þessu einfalda verkefni
Fréttir
Í gær

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu

Hæstiréttur klofnaði í peningaþvættismáli – Gat ekki útskýrt hvaðan 21 þúsund evrur komu
Fréttir
Í gær

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“

Illindi og hótanir vegna frestunar hrekkjavökugleði – „Þetta býður upp á svekkelsi og leið börn“
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarmálið: Meintur gerandi hringdi stöðugt í móðurina í aðdraganda húsbrotsins – Sláandi lýsingar á ofbeldi gegn drengnum
Fréttir
Í gær

Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“

Þingmaður segir að við séu búin að missa tökin – „Hvað vorum við að hugsa?“
Fréttir
Í gær
Hræðilegt ofbeldi fjölskylduföður gagnvart konu og börnum – Missti fóstur eftir spörk í kvið
Fréttir
Í gær
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Fréttir
Í gær

Svona verður veðrið í dag: Búist við asahláku og glerhálku á hrekkjavökunni

Svona verður veðrið í dag: Búist við asahláku og glerhálku á hrekkjavökunni
Fréttir
Í gær

Stöðvaður með 40 sentímetra af snjó á framrúðunni

Stöðvaður með 40 sentímetra af snjó á framrúðunni
Fréttir
Í gær
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dramatík í bresku konungsfjölskyldunni: Andrés sviptur prinstitlinum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“

Pólsk kona gat ekki opnað hurðina vegna snjókomu – „Mun einhver finna mig hér?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þórdís Kolbrún þakklát eftir að Ronja var heimt úr helju – „Fólk er gott“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Keypti íbúð af eigin fyrirtæki á of lágu verði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fimm handteknir í tengslum við dauðsfall barnabarns Roberts de Niro
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið

Meintur grassali má ekki yfirgefa höfuðborgarsvæðið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“

Biður um að dóttir hans verði ekki skilgreind út frá húðlit – „Pabbi, af hverju segja krakkar að ég sé svört?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kjartan vill einkunnir í tölustöfum – „Almenningur skilur ekki bókstafakerfið og vill ekki sjá það“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum

Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk sér húðflúr á klósettinu á Laufeyjar tónleikum og endaði á spítala – „Þetta er hryllilega sárt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann

Banaslys á Reykjanesbraut: Var ofurölvi þegar ekið var á hann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag

Ólafur: „Við vissum að eitthvað hræðilegt hafði gerst“ – Þetta er það sem særir enn í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dagur segir að enginn tali um bleika fílinn – „Þessa þögn verður að rjúfa“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lét lífið eftir að hafa verið sprautuð með ólöglegu þyngdartapslyfi á snyrtistofu