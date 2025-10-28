Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband

Nokkrum starfsmönnum Ríkislögreglustjóra var sagt upp í gær í sparnaðarskyndi, sama dag og tilkynnt var að umdeildur stjórnendaráðgjafinn hefði verið ráðinn tímabundið í fullt starf hjá embættinu. Frá þessu greinir RÚV.
Spegillinn fjallaði í gær um umfangsmikil viðskipti embættisins við ráðgjafafyrirtækið Intru undanfarin fimm ár. Intra er í eigu stjórnunarráðgjafans Þórunnar Óðinsdóttur sem er eini starfsmaður félagsins. Á fimm ár hefur embættið greitt Þórunni á annað hundrað milljónir fyrir ráðgjöf sem meðal annars hefur falið í sér verslunarferðir í Jysk og vangaveltur um staðsetningu á píluspjaldi. Málið hefur vakið töluverða úlfúð enda er þarna sýslað með opinbert fé og eins þar sem embættið þurfti að fá 80 milljón króna fjárveitingu á fjáraukalögum í sumar til að fjármagna nýliðanámskeið fyrir sérsveitina sem annars hefði fallið niður.
Eftir umfjöllun Spegilsins greindi embættið frá því að Þórunn hefði verið ráðin tímabundið í fullt starf. RÚV greinir nú frá því að fréttastofan hafi unnið lengi að umfjölluninni sem birtist í gær en fyrsta fyrirspurn var send á ríkislögreglustjóra um miðjan maí þar sem óskað var eftir upplýsingum um viðskipti við Intra. Svör bárust ekki fyrr en þremur vikum síðar og voru almenns eðlis og innihéldu engin gögn. Þann 3. september óskaði fréttastofa eftir tímaskýrslu Þórunnar og tveimur dögum síðar var gerður við hana ráðningarsamningur um tímabundið fullt starf. Starfið er til þriggja mánaða og var ekki auglýst. Embættið upplýsti ekki fréttastofu um ráðninguna fyrr en í gærkvöldi.
RÚV segist hafa heimildir fyrir því að um tíu starfsmönnum hafi verið sagt upp í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær.
Nánar má lesa um málið hjá RÚV.
Uppfært: Í fréttatíma RÚV var rætt við Sigríði Björk þar sem hún sagði embættið hafa verið með ráðningabann í „einhverja sex mánuði“ og alls sé nú að fækka um tuttugu og tvær stöður hjá embættinu.