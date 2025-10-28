fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 28. október 2025 18:29

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nokkrum starfsmönnum Ríkislögreglustjóra var sagt upp í gær í sparnaðarskyndi, sama dag og tilkynnt var að umdeildur stjórnendaráðgjafinn hefði verið ráðinn tímabundið í fullt starf hjá embættinu. Frá þessu greinir RÚV.

Spegillinn fjallaði í gær um umfangsmikil viðskipti embættisins við ráðgjafafyrirtækið Intru undanfarin fimm ár. Intra er í eigu stjórnunarráðgjafans Þórunnar Óðinsdóttur sem er eini starfsmaður félagsins. Á fimm ár hefur embættið greitt Þórunni á annað hundrað milljónir fyrir ráðgjöf sem meðal annars hefur falið í sér verslunarferðir í Jysk og vangaveltur um staðsetningu á píluspjaldi. Málið hefur vakið töluverða úlfúð enda er þarna sýslað með opinbert fé og eins þar sem embættið þurfti að fá 80 milljón króna fjárveitingu á fjáraukalögum í sumar til að fjármagna nýliðanámskeið fyrir sérsveitina sem annars hefði fallið niður.

Eftir umfjöllun Spegilsins greindi embættið frá því að Þórunn hefði verið ráðin tímabundið í fullt starf. RÚV greinir nú frá því að fréttastofan hafi unnið lengi að umfjölluninni sem birtist í gær en fyrsta fyrirspurn var send á ríkislögreglustjóra um miðjan maí þar sem óskað var eftir upplýsingum um viðskipti við Intra. Svör bárust ekki fyrr en þremur vikum síðar og voru almenns eðlis og innihéldu engin gögn. Þann 3. september óskaði fréttastofa eftir tímaskýrslu Þórunnar og tveimur dögum síðar var gerður við hana ráðningarsamningur um tímabundið fullt starf. Starfið er til þriggja mánaða og var ekki auglýst. Embættið upplýsti ekki fréttastofu um ráðninguna fyrr en í gærkvöldi.

RÚV segist hafa heimildir fyrir því að um tíu starfsmönnum hafi verið sagt upp í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær.

Nánar má lesa um málið hjá RÚV.

Uppfært: Í fréttatíma RÚV var rætt við Sigríði Björk þar sem hún sagði embættið hafa verið með ráðningabann í „einhverja sex mánuði“ og alls sé nú að fækka um tuttugu og tvær stöður hjá embættinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 47 mínútum
Uppsagnir í sparnaðarskyni hjá ríkislögreglustjóra í gær – Stjórnendaráðgjafinn ráðinn í fullt starf eftir að RÚV hafði samband
Fréttir
Fyrir 47 mínútum
„Pabbi, má ég innrétta bílskúrinn? Ég fékk ekki lán fyrir 60 fermetra íbúð. Ég er bara með 900.000 í mánaðarlaun“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þórdís Kolbrún sendir Miðflokknum pillu – „Eigingjarnt, einfeldnislegt og skammsýnt“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lést í Bláa lóninu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kynferðisbrotalíking Gunnars Smára vekur ólgu – „Situr í greni sínu við skjáinn og spýr eitri“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Frumvarpið þrefaldi ferðakostnað venjulegs rafbíls – „Þetta eru kolröng skilaboð út í samfélagið“

Mest lesið

Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Þorvaldur orðinn hundleiður á stöðunni: „Af hverju er ekki hlustað á okkur nema þegar eitthvað hræðilegt gerist“
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”

Nýlegt

Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
McTominay íhugar óvænt endurkomu – Sagður höndla þetta illa á Ítalíu
Óskar Smári hættur – Segir metnað sinn og félagsins ekki haldast í hendur
Stjarnan staðfestir komu Birnis
Fullyrt að allt sé klappað og klárt – Birnir söðlar um
Grínmyndband: Kemur snjórinn Íslendingum alltaf á óvart?
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Segir Sigríði hafa brotið ýmsar reglur með viðskiptunum við Þórunni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Mikilvæg tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu – „Þrátt fyrir aðvaranir hefur borið mikið á því í dag“

Mikilvæg tilkynning frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu – „Þrátt fyrir aðvaranir hefur borið mikið á því í dag“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
FESTI aðalstyrktaraðili Félags kvenna í atvinnulífinu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Stefán Máni segir frá tálbeitunni sem fylgt hefur honum í 17 ár – „Ég opnaði bara einhverjar dyr og Hörður gekk inn um þær“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Vilja að stemmt verði stigu við bílastæðabraskinu

Vilja að stemmt verði stigu við bílastæðabraskinu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim

Veðurspáin versnað – Fólk hvatt til að fara fyrr heim
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Græna gímaldið verður klárað og fær að standa áfram
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann

Hjálmar sakfelldur í þriðja sinn fyrir skattsvik en dómari hafnaði kröfu um atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Einar segir stöðuna að teiknast upp á verri veg – Lítið skyggni á Reykjanesbraut
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Lögregla vísar fólki úr röðum við hjólbarðaverkstæði – Vanbúnir bílar fjarlægðir með dráttarbílum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Þungfært á Reykjanesbraut og ökumenn á vanbúnum bílum

Þungfært á Reykjanesbraut og ökumenn á vanbúnum bílum
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

„Mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið“

„Mikilvægt að dagur eins og þessi verði ekki að dyggðaskreytingu fyrir konur sem nú þegar eru komnar langt upp yfir glerþakið“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Fólk á sumardekkjum að valda miklum vandræðum í umferðinni
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Þorvaldur orðinn hundleiður á stöðunni: „Af hverju er ekki hlustað á okkur nema þegar eitthvað hræðilegt gerist“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar

Reykjavík nefnd sem dæmi um borg sem fær mikið hrós þrátt fyrir að lítið sé um að vera þar
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Miklar tafir á stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Lögregla með áríðandi tilkynningu – Mjög slæm færð á höfuðborgarsvæðinu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Bætir í snjókomuna í dag – Gul viðvörun í gildi
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum

Komst hvorki lönd né strönd á rennisléttum sumardekkjunum
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“

Varar við hundapassara á Geirsnefi en aðrir koma hundapassaranum til varnar – „Urðum vitni að virkilega ljótri framkomu við dýrin“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum

Foreldrar varaðir við – Reynt að lokka börn upp í bíl á Völlunum
Fréttir
Í gær
„Virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út“
Fréttir
Í gær
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
Fréttir
Í gær

Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“

Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Í gær

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu

Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Í gær
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Í gær
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann