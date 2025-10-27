fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

„Virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 27. október 2025 19:30

Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Jódís Skúladóttir, fyrrum þingmaður Vinstri grænna, lýsir reynslu sinni af heilbrigðiskerfinu. Jódís er óvinnufær og hefur beðið síðan í júní eftir tíma hjá sérfræðilækni. 

„Ég er óvinnufær, á misjafna daga en oftast er ég með undir 50% af mínu þreki. Ég er með mörg og flókin einkenni sem sum hafa fylgt mér árum saman en önnur og alvarlegri dúkkuðu upp í vor. Í tíma hjá sérfræðingi á fimmtudaginn bókaði læknirinn mig í rannsókn á Borgarspítalanum á föstudaginn.“

Jódís segir í færslu sinni á Facebook að stuttu seinna hafi hún fengið þar sem henni var sagt að þar sem læknir yrði að vera viðstaddur væri aðeins hægt að taka á móti henni á mánudegi og henni boðinn tími kl. 9.

„Ég var mætt snemma, skráði mig inn og var sagt að fara í röðina en um 20 manns biðu þar eftir að komast í blóðprufu. Þegar röðin kom að mér leit út fyrir að ég væri að fara í hefðbundna blóðprufu svo ég spurði hvort meiningin væri ekki að læknir væri viðstaddur.“

Hjúkrunarfræðingurinn skoðaði miðana hennar, bað hana að bíða og svo var Jódísi vísað inn í hliðarherbergi, sett í hægindastól og fyrsta blóðprufa af mörgum var tekin.

„En upphófst þá mikil rekistefna um hvað ætti að gera við mig. Kona, sem virtist bæði þreytt og miður sín, tjáði mér að gleymst hefði að gera lækni viðvart um tímabókunina. Einn læknir væri í leyfi, einn hefði sagt upp og sú sem stæði ein eftir væri stödd á Hringbraut og gæti alls ekki komið. Ég bauðst til að fara niður á Hringbraut ef það gæti leyst málið en var tjáð að þar væri ekki aðstaða fyrir svona rannsókn.“

Niðurstaðan var því að Jódís var send heim og einhver mun hafa samband í vikunni og láta hana vita hvenær og hvert hún á að mæta.

Jódís Skúladóttir

„Heilbrigðisstarfsfólkið okkar er uppgefið, það getur ekki hlaupið hraðar. Húsbúnaður og tæki eru úr sér gengin. Ég er bara ein af þúsundum sem þarfnast þjónustu og aðstoðar. Við öll sem búum á biðlistum erum manneskjur sem erum uggandi yfir heilsunni, við erum með verki, við sofum lítið, við erum hrædd og kvíðin.

Einkarekstur heilbrigðiskerfisins byggir á arðsemiskröfu en ekki þjónustuþörf. Ranghugmyndin um ofurlækna á einkastofum sem koma inn og eyða biðlistum er þvæla. Það er mannanna verk að svelta hið opinbera kerfi ár eftir ár til þess að búa til glansmynd einkareksturs sem einhverrar lausnar. Kerfið verður tvöfalt, það er misnotað og kostnaðurinn fellur á endanum bæði à sjúklinga og ríkið.“

Jódís segist hafa langa reynslu af heilbrigðiskerfinu, sem barn hafi hún verið mikið á sjúkrahúsi, hún á langveikan son, hefur fylgt sínum nánustu síðasta spölinn gegnum krabbameinsmeðferð ofl ofl.

„Á þeim rúmu 40 árum sem ég hef verið notandi eða aðstandandi í heilbrigðiskerfinu hefur þjónustu og mennsku hrakað. Það er ekki fólki á flótta að kenna. Það er ekki starfsfólki spítalanna að kenna. Það er meðvitaðri ákvörðun stjórnvalda hverju sinni að kenna.

Ekki virðist það vera hægri eða vinstri pólitík sem ræður, því à þessum áratugum höfum við haft alls konar ríkisstjórnir. Óháð flokkum, óháð hagvexti, óháð mannúð virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út. Það er bara engin að græða á því að ríkið veiti sjúkum þjónustu. Þurfum við ekki eitthvað að skoða þetta?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
„Virðist það vera samþykkt að hinu opinbera heilbrigðiskerfi megi einfaldlega blæða út“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Gunnar Smári líkir stjórn Sósíalista við kynferðisbrotamenn – „Þetta var líkara nauðgun ofbeldismanna“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Nágrannaerjur í Vesturbænum – Vildi ekki hafa „ljótt“ smáhýsi rétt við stofugluggann
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Örn gagnrýnir dómstóla fyrir að svipta aldraðan mann fjárræði – „Má leggja að jöfnu við hrægammana sem leggjast á bráð sína“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Ingunn Margrét tekur við sem framkvæmdastjóri Sólar ehf.

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Þórdís Dröfn hlýtur Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2025
Barcelona leiðir kapphlaupið um táning en fær samkeppni frá Englandi
Skuggahliðar meðferðarheimilanna í Suður Afríku – „Ég gat ekki sagt foreldrum mínum frá þessu því símtölin voru hleruð“
Var vísað frá Íslandi vegna umferðarlagabrots en reyndist eftirlýstur fyrir mun alvarlegra brot í heimalandinu
Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“

Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Veðurstofan gefur út viðvörun vegna snjókomu á morgun
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Kári gerir upp covid tímann – „Ég er býsna ánægður með heildarútkomuna“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?

Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur

Katrín og Ragnar leggja saman krafta sína aftur
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Útlit fyrir talsverða snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Lögðu af stað í skínandi veðri á laugardag – Annað blasti við í gærmorgun
Fréttir
Í gær
Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Fréttir
Í gær

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“

Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Fréttir
Í gær

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“

Standa undir 40% ráðstöfunartekna sveitarfélagsins en fá ekki að hafa rödd – „Og hvað fáum við fyrir fasteignagjöldin okkar?“
Fréttir
Í gær
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu
Fréttir
Í gær
Dæmdur fyrir ofbeldi í óþökk brotaþolans eftir að til stimpinga kom vegna hleðslutækis
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur

Segir blasa við hvers vegna meðferðarstarfi á Íslandi fyrir unglinga með vímuefnavanda hafi farið aftur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segist ekki þurfa að kunna íslensku til að búa á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ráðuneytið telur gæludýrafrumvarp Ingu standast stjórnarskránna – Friðhelgi einkalífs og eigna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Krefjast nýs aðalfundar í Sósíalistaflokknum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu

Lést eftir að hafa orðið fyrir skoti í Árnessýslu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum

Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Auðug kona keyrði niður mann á fyrsta stefnumóti – Kenndi rándýrum hælaskónum um
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness

Ung kona stefnir meintum barnsföður sínum fyrir Héraðsdóm Reykjaness
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fyrsta greinin sem birtist í íslensku blaði eftir konu um misrétti kynjanna – Eptir unga stúlku í Reykjavík
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra

Aðgerðasinni truflaði kokteilboð dómsmálaráðherra
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“

Engin þjóðarvá vegna bilunarinnar í Norðuráli – „Vælið er nánast eins og ósjálfrátt viðbragð við umhverfinu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Guðmundur segir að þetta sé krafan sem kvennahreyfingin gleymdi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Myndir: Mikil stemning á kvennaverkfalli