fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 9. október 2025 16:19

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hreyfill hefur sent frá sér í yfirlýsingu í kjölfar fyrirspurnar DV vegna máls Aðalheiðar Óskar Þorsteinsdóttur, sem segist árangurslaust hafa óskað eftir áheyrn hjá fyrirtækinu vegna ofbeldis sem hún segir fyrrum sambýlismann hafa beitt sig, en hann starfaði sem leigubílstjóri hjá fyrirtækinu. 

Leigubílstjórinn var rekinn þann 30. september frá Hreyfli, nokkrum dögum síðar var annar bílstjóri fyrirtækisins rekinn samdægurs eftir að hafa verið handtekinn af lögreglu vegna ofbeldis gegn konu í Dugguvogi í Reykjavík. Í færslu sem Aðalheiður Ósk skrifaði á Facebook, og margir hafa dreift, sem og í viðtali við DV, sagðist hún furða sig á mismunandi verklagi í málum bílstjóranna tveggja. 

Yfirlýsing Hreyfils er birt á vef fyrirtækisins og var sömuleiðis send til DV. Yfirlýsinguna má lesa í heild sinni hér fyrir neðan:

Yfirlýsing Hreyfils

Lokun á stöðvarleyfi tveggja leigubílstjóra á síðustu vikum sýnir að Hreyfill bregst ákveðið við þegar ofbeldi, áreiti eða alvarlegur misbrestur á starfsháttum á sér stað hjá bílstjórum sem aka undir merkjum leigubílastöðvarinnar. Þessi mál staðfesta að stjórnendur Hreyfils grípa eins skjótt og auðið er til þeirra úrræða sem standa til boða þegar slík atvik koma upp, eins og brottrekstur bílstjóra vegna ofbeldisbrots um síðastliðna helgi sýnir fram á. Það er kappsmál Hreyfils að tryggja öryggi farþega, viðhafa fagleg vinnubrögð og njóta trausts viðskiptavina.

Eins og á flestum vinnustöðum geta komið upp mál sem tengjast einkalífi starfsfólks en ekki beint störfum þeirra. Þau mál sem koma á borð stjórnenda Hreyfils, eru ávallt rýnd vandlega og metið hvort og hvaða viðbrögð séu nauðsynleg og í samræmi við lög og reglur. Eðli sínu samkvæmt geta þessi mál verið flókin í úrlausn, sérstaklega ásakanir um ofbeldi í nánum samböndum. Stjórn Hreyfils fylgist með slíkum málum og grípur inn í þegar tilefni er til, meðal annars ef niðurstaða eða upplýsingar benda til þess að viðkomandi uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru til háttsemi rekstrarleyfishafa sem aka undir merkjum félagsins.

Slíkt mál kom inn á borð Hreyfils þegar Aðalheiður Ósk Þorsteinsdóttir óskaði eftir að leggja fram gögn því til staðfestingar að fyrrverandi sambýlismaður hennar hefði beitt hana ofbeldi á þeim tíma sem hann starfaði sem leigubílstjóri hjá Hreyfli. Stjórn Hreyfils harmar að ekki hafi verið tekið nægilega skýrt fram í samskiptum við hana að ávallt var vilji til staðar til að hlusta á sjónarmið hennar og taka við þeim gögnum sem hún vildi leggja fram, sem bárust stjórn ekki. Hjá Hreyfli er gagnrýni og umræður síðustu daga tekin mjög alvarlega og verður nýtt til að styrkja verklag fyrirtækisins enn frekar, auka fræðslu til starfsfólks og tryggja áfram öryggi farþega og traust viðskiptavina, líkt og hefur verið meginmarkmið Hreyfils frá stofnun árið 1943.

Virðingarfyllst
Stjórn Hreyfils

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Austurríkismenn hóta að halda ekki Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppni
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Keypti hund dýrum dómum en á að fá hann endurgreiddan – Reyndist vera „gallaður“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Segja gæludýrafrumvarp Ingu ólýðræðislegt
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Írskir útvegsmenn og sjómenn vilja að ESB setji viðskiptaþvinganir á Ísland – „Stofninn kominn á ystu nöf“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Díana nefnir dæmi um ótrúlega stöðu námsláns sem hefur verið greitt af í 12 ár
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Gera grín að auglýsingu fullveldissinna um bókun 35 – „Málþing haldinn“?

Mest lesið

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið
Rútubílstjóri rekinn fyrir klæðaburð sinn á sunnudag – Sagður hafa skapað hættu fyrir farþega
Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“
Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Donni tekur við U19
Kolbrún Bergþórs: „Karlmenn geta sumir verið ansi leiðinlegir“
Segist fá ótrúlega hjálp frá Aroni Einari í landsliðinu – „Ef ég hef spurningar þá er hann klár að gefa ráð“
„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“
Arnar átti erfitt með að ná í menn á mánudag – Segir þá hafa verið þunna
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna þvert á flokka og á öllum aldri vill einkunnir í tölustöfum
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Tyrkneski bæjarstjórinn fékk háa sekt í Héraðsdómi Suðurlands – Ólíklegt að greiðsla berist nokkurn tímann

Tyrkneski bæjarstjórinn fékk háa sekt í Héraðsdómi Suðurlands – Ólíklegt að greiðsla berist nokkurn tímann
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þetta vitum við um fyrsta skref friðarsamkomulags Ísraels og Hamas
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sérfræðingur SÞ krefst þess að öllum í skipalestinni sem Magga Stína var í verði sleppt

Sérfræðingur SÞ krefst þess að öllum í skipalestinni sem Magga Stína var í verði sleppt
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Segja Útlendingastofnun ljúga

Segja Útlendingastofnun ljúga
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Efni HBO orðið aðgengilegt viðskiptavinum Símans
Fréttir
Í gær

Eyþór segir mörgu ósvarað í máli frænda sinna sem dóu á Kili – „Kannski vildi afi aldrei tala um þetta“

Eyþór segir mörgu ósvarað í máli frænda sinna sem dóu á Kili – „Kannski vildi afi aldrei tala um þetta“
Fréttir
Í gær
„Það er ekki Reykjavíkurborgar að ákveða hvenær fjölskyldur eiga gæðastundir saman“
Fréttir
Í gær
Sjötíu hálfvilltum íslenskum hrossum bjargað í Bretlandi – Illa haldin og eignuðust folöld eftirlitslaust
Fréttir
Í gær

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“

Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“
Fréttir
Í gær

Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur

Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
Fréttir
Í gær
Sveik ættingja sína og stal 40 milljónum úr dánarbúinu
Fréttir
Í gær
Norðurlöndin funda í Reykjavík um afstöðuna til Ísrael í Eurovision – Verður reynt að ná samstöðu?
Fréttir
Í gær

Ellefu mánaða fangelsi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpdóttur

Ellefu mánaða fangelsi fyrir ítrekuð kynferðisbrot gegn barnungri stjúpdóttur
Fréttir
Í gær
Sigríður Hrund kallar á úrbætur frá Kópavogsbæ – 10 ára dóttir mín spurði „Hvernig á ég að komast heim?“
Fréttir
Í gær
„Loksins er verið að segja upphátt það sem margir hafa vitað lengi“
Fréttir
Í gær
Félagið Ísland-Palestína boðar til mótmæla vegna Möggu Stínu
Fréttir
Í gær

Karen svarar gagnrýnendum Möggu Stínu – „Hvað finnst þér um þessi lögbrot?“

Karen svarar gagnrýnendum Möggu Stínu – „Hvað finnst þér um þessi lögbrot?“
Fréttir
Í gær

Svavar Knútur um uppsögn öryggisvarðarins í þinghúsinu – „Úthýsa verkefnunum til andlitslausra verktaka“

Svavar Knútur um uppsögn öryggisvarðarins í þinghúsinu – „Úthýsa verkefnunum til andlitslausra verktaka“
Fréttir
Í gær
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Fréttir
Í gær

Slökkviliðskona hefndi sín á fyrrverandi – Dreifði viðbjóði á lóðinni hjá honum

Slökkviliðskona hefndi sín á fyrrverandi – Dreifði viðbjóði á lóðinni hjá honum
Fréttir
Í gær
Stjórnarandstaðan gríðarlega óvinsæl hjá flestum hópum – Ríkisstjórnin nýtur aukinna vinsælda
Fréttir
Í gær
Aðalheiður kærði ofbeldi leigubílstjóra hjá Hreyfli – Fyrirtækið aðhafðist ekkert í 834 daga og þolendum fjölgaði
Fréttir
Í gær

Lögreglan lýsir eftir Aylin

Lögreglan lýsir eftir Aylin
Fréttir
Í gær

Trump brjálaður yfir því að Bad Bunny skemmtir á Super Bowl – „Þetta virðist ekki vera skemmtikraftur sem sameinar fólk“

Trump brjálaður yfir því að Bad Bunny skemmtir á Super Bowl – „Þetta virðist ekki vera skemmtikraftur sem sameinar fólk“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ásdís bæjarstjóri harðlega gagnrýnd fyrir ásakanir um að BSRB hafi keypt rannsókn – „Hefur hún reynslu af því?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Atvinnurekendur á Kársnesi gagnrýna harðlega fyrirhugaða legu Borgarlínu – Segja starfsemi sína setta í uppnám