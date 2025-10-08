Norðurlöndin funda í Reykjavík um afstöðuna til Ísrael í Eurovision – Verður reynt að ná samstöðu?

Fulltrúar norræna ríkissjónvarpsstöðva munu funda um atkvæðagreiðslu EBU í næsta mánuði um veru Ísraels í Eurovision. Þjóðirnar eru ekki sammála um málið.
Miðillinn ESCplus á Spáni greinir frá þessu.
Fulltrúar norrænu ríkissjónvarpsstöðvanna munu funda í Reykjavík með fulltrúa frá evrópsku sjónvarpssamtökunum EBU, sem halda Eurovision keppnina, um stöðuna sem upp er komin og atkvæðagreiðsluna um veru Ísraels um miðjan næsta mánuð.
Þetta eru fulltrúar RÚV, hins danska DR, hins norska NRK, hins sænska SVT og hins finnska Yle. Verður rætt um afstöðu þessara sjónvarpsstöðva fyrir atkvæðagreiðsluna til veru Ísraels í Eurovision og annarra þátta er varða öryggi. Dagsetning hefur ekki verið ákveðin en fundurinn verður líklega á allra næstu dögum.
Ekki er vitað hvort tilgangurinn sé að reyna að finna sameiginlegan flöt fyrir Norðurlöndin. Það er að þau kjósi öll á sama veg. En fyrir fram er vitað að afstaða þeirra er gerólík.
Ísland er eitt af þeim löndum sem hafa hótað að draga sig úr keppninni fái Ísraelar að taka þátt og hafa stjórnarmenn RÚV, meðal annars formaðurinn Stefán Jón Hafstein, verið mjög afdráttarlausir hvað það varðar. Það er að reka eigi Ísraela úr keppni líkt og Rússa á sínum tíma.
Finnar hafa ekki opinberlega lýst afstöðu sinni en talið er að þeir séu einnig á móti veru Ísrael í Eurovision við núverandi aðstæður. Finnar voru það ríki sem tók af skarið á sínum tíma og hvatti til að Rússum yrði vikið úr keppni eftir innrásina í Úkraínu.
Danir hafa aftur á móti lýst því yfir að þeir hyggist greiða atkvæði með því að Ísrael fái að taka áfram þátt, svo lengi sem þeir fylgja reglum sambandsins.
Afstaða Svía og Norðmanna er óljósari en vitað er að löndin hafa áhyggjur af ýmsu varðandi framkvæmd og öryggi keppninnar sem og almennum stuðningi við hana.