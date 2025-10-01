Danir ætla að kjósa með því að Ísrael fái að taka þátt í Eurovision – Keppnin eigi að vera ópólitísk

Danska ríkissjónvarpið DR ætlar að styðja við þátttöku Ísraels í Eurovision. Telur sjónvarpsstöðin að keppnin eigi ekki að vera pólitísk.
„DR styður Eurovison söngvakeppnina sem evrópskan menningarviðburð sem hefur þjappað þjóðum saman í gegnum tónlist síðan árið 1956. Við munum ekki kjósa með því að vísa neinum meðlimum EBU úr keppninni svo lengi sem þeir fylgja lögum og reglum,“ segir í tilkynningu sem Gustav Lützhøft, aðalritstjóri DR, gaf út. Var það staðfest að Danir myndu ekki kjósa með því að vísa Ísraelum úr keppninni vegna stríðsins á Gaza.
Fyrir viku síðan var greint frá því að EBU hefði ákveðið að láta meðlimi kjósa í nóvember næstkomandi um hvort Ísrael fái að keppa í Eurovision í Vínarborg í vor. Nokkrar þjóðir, það er Íslendingar, Spánverjar, Slóvenar, Írar og Hollendingar, hafa hótað að draga sig úr keppninni ef Ísrael fær að vera með. Talið er að fleiri þjóðir séu mótfallnar þátttöku Ísrael. Meðal annars Pólverjar og Finnar.
Danir, það er DR, hafa nú tekið sér stöðu með Ísraelsmönnum fyrir atkvæðagreiðsluna en búist er við því að Þjóðverjar, Austurríkismenn, Svisslendingar og Ítalir geri það einnig. Í tilkynningu ítrekar Lützhøft einnig að vera Dana í keppninni byggi á samheldni Evrópu og að keppnin sé ópólitísk.