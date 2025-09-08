Ungmenni grunuð um rán við verslunarmiðstöð

Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir meðal annars miðborginni, var tilkynnt um rán við verslunarmiðstöð þar sem ungmenni rændu annað ungmenni. Að sögn lögreglu veittust tveir einstaklingar að þeim þriðja og slógu með áhaldi. Málið er í rannsókn.
Tveir voru svo handteknir grunaðir um húsbrot. Þeir voru víðáttuölvaðir og ekki skýrsluhæfir og af þeim sökum vistaðir í fangaklefa þar til unnt verður að ræða við þá. Þá er sömu einstaklingar grunaðir um samskonar brot fyrr um daginn.
Lögregla fékk svo tilkynningu um einstakling um öxi sem var að veitast að fólki við skemmtistað. Maðurinn var farinn þegar lögregla kom á vettvang og skilaði leit í nágrenninu ekki árangri.
Þá var tilkynnt um einstakling í annarlegu ástandi sem var bæði skólaus og ber að ofan. Hélt hann vöku fyrir fólki með öskrum og látum. Hann var ósamvinnufús og viðskotaillur þegar lögregla gaf sig á tal við hann og var hann því vistaður í fangaklefa þar til hægt verður að ræða við hann. Lögregla fékk svo tilkynningu um eld í fjölbýlishúsi og voru lögregla og slökkvilið boðuð á vettvang. Frekari upplýsingar koma ekki fram.
Í umdæmi lögreglustöðvar 2, sem sinnir Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi, var tilkynnt um hugsanlegt fjármunabrot þar sem einstaklingur hafði notað greiðslukort í eigu annars án leyfis. Málið er í rannsókn.
Og í umdæmi lögreglustöðvar 3, sem sinnir Breiðholti og Kópavogi, var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna skemmdarverka á nokkrum ferðavögnum. Málið er í rannsókn. Loks var tilkynnt um óvelkominn einstakling í verslunarmiðstöð. Sá gat ekki framvísað skilríkjum eða veitt upplýsingar um hver hann væri er lögregla óskaði eftir því og var hann því handtekinn og vistaður í fangaklefa.