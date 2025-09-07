Albert er feitasti ísbjörn í heimi – Tvær ástæður fyrir þyngd hans

Vegna hlýnunar jarðar hafa margir ísbirnir það ansi slæmt þessi misserin. Vistkerfi þeirra er að bráðna í sundur og þar með veiðilendurnar. Margir þeirra svelta til dauða. En ekki Albert, hann hefur það mjög gott.
Albert er feitasti ísbjörn sem vitað er um. Hann vegur næstum því 680 kílógrömm en venjulegur ísbjörn vegur í kringum 450 kíló.
Björninn dvelur nálægt bænum Katovik, á Barter eyju, norðan við Alaska fylki í Bandaríkjunum. Ekki er óhugsandi að íbúarnir í bænum hafi byrjað að kalla hann þessu nafni vegna teiknimyndaseríunnar Fat Albert sem var vinsæl á níunda áratug síðustu aldar.
Í færslu tímaritsins Wilderness Wildlifes segir að ástæðan fyrir því að Albert sé í svona góðum holdum séu vistkerfið sem hann býr í og afleiðing hvalveiða.
„Þyngd feita Alberts er afleiðing af gríðarlega mikilli fæðu sem honum stendur til boða á svæðinu hans. Alaska hefur miklar óbyggðir og ísbirnir geta gert það sem þeir vilja. Þeir geta étið ber, lax og jafn vel íkorna. Það er nóg af fæðu fyrir ísbirnina á svæðinu,“ segir í færslu. „En ein helsta ástæðan fyrir þessari stærð hans eru mennirnir. Sjómenn á staðnum skilja gjarnan eftir hvalkjöt um 4 kílómetrum fyrir utan bæinn sem Albert gæðir sér á. Þetta, ásamt náttúrulegri fæðu sem hann finnur, hefur sent þyngd hans í hæstu hæðir.“
Þrátt fyrir þetta er Albert ekki þyngsti ísbjörn sem vitað er um. Einn samlandi hans frá Alaska mældist í kringum 1.000 kíló árið 1960. Það vekur hins vegar athygli að Albert sé svona feitur á þessum tíma, þegar ísbirnir hafa það almennt ansi skítt vegna loftslagsbreytinga.