Pútín hækkar „ónothæfan“ hershöfðingja í tign

Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, hefur útnefnt Rustam Muradov, hershöfðingja, sem næstæðsta yfirmann rússneska landhersins.

Rússneskir ríkisfjölmiðlar skýrðu frá þessu að sögn bandarísku hugveitunnar Institute for The Study of War sem segir að rússneska varnarmálaráðuneytið hafi þó ekki enn staðfest þetta opinberlega.

Ríkismiðillinn RBC segir að Muradov sé kallaður „Hetja Rússlands. Þetta vekur athygli í ljósi þess að í apríl á síðasta ári var hann rekinn úr stöðu yfirmanns hersins í austurhluta Rússlands fyrir að vera „ónothæfur“. Það sögðu rússneskir herbloggarar að minnsta kosti þá.

Ástæðan fyrir brottrekstri hans var mikið mannfall og tjón á hergögnum við úkraínska bæinn Vuhledar í ársbyrjun 2023. Það var sérstaklega ein misheppnuð árás sem var dropinn sem fyllti mælinn. Þá sögðu rússneskir hermenn að þeir hefðu misst 300 menn á fjórum dögum og sögðu að Muradov hafi verið alveg sama um það því það eina sem hann hefði í huga væri að fá heiðursmerki hjá Pútín.