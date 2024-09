Ku Klux Klan komnir á kreik eftir rasísk ummæli Trump

Ummæli Donald Trump, forsetaefni Repúblikana, um að innflytjendur í borginni Springfield í Ohio-fylki væru að leggja sér gæludýr til munns hafa dregið dilk á eftir sér. Nú hefur dreifibréf, sem sagt er gefið út af hinum alræmdu Ku Klux Klan-samtök, vakið athygli en þar er þess krafist að innflytjendur verði fluttir frá borginni, og Bandaríkjunum yfir höfuð, í massavís.

Blaðamaðurinn Noah Lanard, sem skrifar fyrir vinstrisinnaða miðilinn Mother Jones, vakti athygli á þessu og birti mynd af bréfi sem sagt er í dreifingu.

What’s now being distributed in Springfield, according to a local pastor pic.twitter.com/bcGPJ28Yrf

— Noah Lanard (@nlanard) September 14, 2024