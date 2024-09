Ein stærsta ósk Úkraínumanna hefur virst vera utan færis – Alveg þangað til í gær

Ein stærsta ósk Úkraínumanna hvað varðar vopn frá vestrænum bandamönnum hefur virst vera utan færis, allt þar til í gær. Þá komst hreyfing á málin í Washington.

Þetta er ósk Úkraínumanna um að mega beita langdrægum flugskeytum, sem Bandaríkin og önnur vestræn bandalagsríki láta þeim í té, til árása á hernaðarleg skotmörk á rússnesku landsvæði.

Bandaríkin hafa verið mjög hikandi varðandi þetta en þegar Joe Biden var spurður aðfaranótt þriðjudags, að íslenskum tíma, hvort hann myndi falla frá þeim takmörkunum, sem eru á notkun bandarískra vopna, sagði hann að „nú sé unnið að málinu“. Ekki skýrt já en mun opnara og jákvæðara svar en áður.

Þetta svar hans tengist opnu bréfi, sem hópur þingmanna úr bæði Demókrata- og Repúblikanaflokknum, sendi Biden. Í þessum hópi eru meðal annars valdamiklir þingmenn sem sitja í mikilvægum þingnefndum. Þeir þrýsta á Biden að „falla nú þegar frá takmörkunum á notkun Úkraínumanna á langdrægum vopnum“.

Bréfið var sent skömmu eftir að staðfest var að Rússland hafi fengið að minnsta kosti 200 flugskeyti frá Íran.

Úkraínumenn hafa lengi fært rök fyrir því að ef þeir fái að nota langdræg vopn til árás á skotmörk í Rússlandi, geti þeir gert Rússum erfiðara fyrir við að halda uppi stöðugum loftárásum á Úkraínu.

Bandaríska hugveitan Institute for the Study of War hefur gert kort með 225 hernaðarlegum skotmörkum í Rússlandi sem eru innan skotfæris bandarískra ATCMS-flugskeyta. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur haldið því fram að um 90% af öllum rússneskum herflugvélum, sem eru notaðar til að skjóta flugskeytum og svifflugssprengjum á Úkraínu, séu í meira en 300 km fjarlægð frá Úkraínu og þar með utan skotfæris ATACMS-flugskeytanna.

Það er því ekki samhljómur í hversu áhrifaríkt það er að leyfa Úkraínu að nota flugskeytin gegn skotmörkum í Rússlandi.