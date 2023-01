Fyrrum Rússlandsforseti varar heimsbyggðina við – „Þetta getur leitt til kjarnorkustríðs“

Medvedev hefur frá upphafi stríðsins skipað sér í röð helstu harðlínumanna í Rússlandi og ítrekað haft í hótunum við Vesturlönd og Úkraínu um að Rússar muni beita kjarnorkuvopnum í Úkraínu.

Backward political good-timers in Davos reiterated: “To achieve peace, Russia must lose”. None of them gets it that a nuclear power’s loss of a conventional war can lead to a nuclear one. Nuclear powers haven’t been defeated in major conflicts crucial for their destiny

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 19, 2023