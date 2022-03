Pútín í vanda – Dularfull snekkja og ástkona

Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, hefur náð góðum árangri í að halda einkalífi sínu utan við kastljós fjölmiðla en tvö ný mál og þungur dómur yfir Alexei Navalny, stjórnarandstæðingi, í gær leggja nú aukna pressu á forsetann.

Pútín reiknaði eflaust með skjótum sigri á úkraínsku varnarsveitunum þegar Rússar réðust inn í Úkraínu en það hefur nú ekki gengið eftir. Honum hefur í gegnum tíðina gengið betur að halda einkalífi sínu leyndu en á síðustu dögum hefur orðið breyting þar á.

Á mánudaginn afhjúpaði hópur stuðningsmanna Navalny að ein stærsta snekkja heims sé í eigu Pútín. Þetta kemur fram í myndbandi sem var birt á YouTube. Snekkjan heitir Scheherazade og er ein nýjasta og dýrasta snekkja heims. Hún er 140 metrar á lengd og er þrettánda stærsta snekkja heims. Á henni eru tveir þyrlupallar, sána og hún er sex hæða. Snekkjur í svipuðum verðflokki eru í eigu sádi-arabísku konungsfjölskyldunnar og fjölda olígarka sem standa Pútín nærri.

Scheherazade fellur ekki undir refsiaðgerðir Vesturlanda því ekki er vitað hver er eigandi hennar, opinberlega séð. Skráningarskjöl sýna að hún er skráð á Caymaneyjum. Ítalska lögreglan er nú að reyna að komast að hver er raunverulegur eigandi hennar.

Útsendarar The New York Times heimsóttu snekkjuna nýlega og ræddu við áhafnarmeðlimi sem í skjóli nafnleyndar sögðu að hún væri í eigu Rússa. Annar sagði að skipt væri um áhöfn þegar „yfirmaðurinn“ væri um borð og þá kæmu Rússar til starfa en þegar „yfirmaðurinn“ væri ekki til staðar væri áhöfnin af blönduðu þjóðerni. Snekkjan er nú í Carrara í Toscana á Ítalíu. Hún er ekki sýnileg frá borginni því „stór málmplata“ skyggir oft á hana. Skipstjóri hennar neitaði því í samtali við The New York Times að Pútín eigi snekkjuna en vildi ekki segja hver eigandinn er.

Auk Scheherazade er talið að Pútín eigi snekkjuna Graceful. Hún er þó bara eins og árabátur við hliðina á Scheherazde. Verðmæti Graceful er talið vera sem nemur um 13 milljörðum íslenskra króna en verðmæti Scheherazade er talið vera sem nemur um 90 milljörðum íslenskra króna.

Hópur Navalny segir að næstum helmingur áhafnarinnar á Scheherazde séu liðsmenn FSO, sem er öryggis- og vaktþjónusta Kreml, sem sér meðal annars um öryggisgæslu helstu stjórnmálamanna landsins. Hópurinn hefur áður afhjúpað að Pútín á höll við Svartahafið en bygging hennar kostaði sem nemur um 160 milljörðum íslenskra króna.

Ástkonan

Þrátt fyrir að Pútín hafi í gegnum tíðina tekist að halda upplýsingum um einkalíf sitt vel leyndum þá hafa fjölmiðlar víða um heim fjallað um samband hans við Alina Kabaeva, gullverðlaunahafa í fimleikum á Ólympíuleikunum 2004, en hann er sagður eiga minnst þrjú börn með henni. Það er þó óstaðfest.

Kabaeva er þingmaður á rússneska þinginu. Það hefur komið fram í alþjóðlegum fjölmiðlum að Pútín hafi komið henni og börnunum fyrir í Sviss, fjarri stríðinu í Úkraínu og áhrifum refsiaðgerðanna gegn Rússlandi.

Sviss er hlutlaust land en slóst fljótt í lið með ESB hvað varðar refsiaðgerðir gegn Rússlandi og rússneskum olígörkum vegna innrásarinnar. Nú hafa rúmlega 60.000 undirskriftir safnast í Sviss þar sem yfirvöld eru hvött til að finna Kabaeva og senda hana til Rússlands. „Það er kominn tími til að Eva Braun sameinist „Führer“ sínum,“ segir í undirskriftasöfnuninni en þar er augljóslega vísað til Adolf Hitler.