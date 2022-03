Mögnuð myndbönd: Úkraínumenn virðast tæta í sig rússnesku herlestina – „Ákaflega léleg“ herkænska hjá Rússunum

Doktorsneminn Rob Lee hefur mikið fjallað um stríðið í Úkraínu síðan Rússland réðst inn í landið þann 24. febrúar síðastliðinn. Rob er í doktorsnámi í stríðsfræðum við King’s College í London en þar er hann að rannsaka varnarstefnu Rússlands.

Í dag birti Rob ansi mögnuð myndbönd frá Úkraínu. Í myndböndunum sem um ræðir má sjá hvernig Úkraínumenn virðast tæta í sig rússneska herlest sem komin er að Kyiv, höfuðborg Úkraínu. Rob segir að herkænska rússnesku hermannanna í myndbandinu sé „ákaflega léleg“.

„Þeir eru löngu komnir í færi við úkraínska stórskotaliðið í Kyiv, þeir eru augljóslega að nálgast það en þeir ákváðu samt að þröngva sér svona saman, sem gerir þá berskjaldaða fyrir óbeinni skothríð,“ segir Rob.

Very poor tactics displayed by this Russian armored force so close to Kyiv. They're well within range of Ukrainian artillery in Kyiv, they're on an obvious avenue of approach, and they still decided to bunch up like this, leaving them more vulnerable to indirect fire. pic.twitter.com/3ShhyF5OsE

— Rob Lee (@RALee85) March 10, 2022