Þetta eru lögin sem íslendingar hata: „Ég skaða sjalfan mig ef eg heyri þetta lag einu sinni enn“

Tónlist getur verið glötuð líkt og hún getur verið góð. Flestir kannast við það að finnast eitthvað lag eða jafnvel lög alveg ömurleg. Sveinbjörn nokkur, Twitter-notandi birti í gær færslu þar sem hann spurði fólk hvað væri versta lag allra tíma.

Sveinbörn fékk fjölda svara frá öðrum Twitter-notendum, en svo virðist sem að fjöldi manns hafi fundið fyrir löngun til að tjá sig um tónlistina sem það hatar mest.

Baila Me. það var alltaf verið að spila þetta allsstaðar og hafði þau áhrif að mér varð líkamlega flökurt. mörg lög láta mér líða illa en ég var við það að gubba yfir þessu; takturinn og skræk rödd söngvarans og eitthvað tempóið. verður flökurt að hugsa um það

Insane in the Membrane er mitt kryptonite. Lympast niður og missi allan mátt… Það og mest allt Rammstein

Sturlast ef ég heyri Take me to church með Hozier.

— Tinna Ólafsdóttir (@TinnaOlafs) August 8, 2019