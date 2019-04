Hvað mun nýja flugfélagið heita? Íslendingar grínast með upprisu Skúla

Fátt er eins umtalað meðal Íslendinga á Twitter og sá möguleiki að Skúli Mogensen, fyrrverandi eigandi WOW, takist að endurvekja rekstur flugfélagsins. Nafn nýja félagsins er fólki einna helst hugleikið en fyrst var greint frá því að félagið myndi heita NewCo. Sem er að vísu einungis stytting fyrir New Company, nýtt fyrirtæki. Ólíklegt er að það verði endanlegt nafn félagsins ef af stofnun þess verður.

Eins og kunnugt er fór WOW í þrot fyrir viku síðan með þeim afleiðingum að á annað þúsund manns misstu vinnuna. Í frétt Fréttablaðsins kemur fram að nýja félagið „stefni að því að reka harða lággjaldastefnu“ líkt og WOW gerði á sínum tíma. Teymið í kringum stofnun félagsins hafi lært sína lexíu af falli WOW air og halda sig við „hreinræktaða lággjaldastefnu“.

Hér fyrir neðan má sjá nokkur dæmi um það sem hvað Íslendingum finnst um hið nýja félag Skúla.

LIKE Air👍🏻 að verða að raunveruleika? endalaus slagorð. flott slógan væri: We LIKE to fly! pic.twitter.com/AsNUyGyhEp

— Jon Gnarr (@Jon_Gnarr) April 4, 2019